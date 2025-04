Alex Caniggia recién separado y bajo sospecha de nuevo amor con una "ex hermanita"

A través de un posteo, Melody remarcó que ambos son "libres de hacer lo que quieran" y destacó que continúan priorizando el bienestar de su hija: "Los dos opinamos mutuamente que somos muy buenos padres y es lo que hoy en día importa", expresó.

Sin dar detalles sobre los motivos de la ruptura, la artista fue contundente: "No fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones, y siento que me merezco serlo. Merezco hacer las cosas que me hagan bien y no le molesten a nadie. Así que eso hago". En ese sentido, también le deseó lo mejor a su expareja: "A él solo le deseo felicidad porque es una muy buena persona y siempre va a ser el papá de mi hija".

Del otro lado hubo posteos de arrepentimiento, pero la bailarina no se dio por aludida.

El mediático compartió un video en su cuenta de Instagram donde explicó el motivo detrás de la ruptura, asegurando que “se acabó el amor”.

Además, remarcó que a partir de ahora, ambos tienen la posibilidad de seguir adelante con sus vidas sentimentales e indicó que ambos podían rehacer su vida amorosa si así lo deseaban.

image.png El acercamiento de Alex Caniggia a Coti Romero que llamó la atención en las redes. (Foto: Instagram/juariu)

Alex Caniggia y Coti Romero

En las últimas horas, varios usuarios notaron que el mediático comenzó a darle “me gusta” a publicaciones de Coti Romero en Instagram. La influencer compartió distintas fotos en su perfil y Alex no dudó en reaccionar, lo que no pasó desapercibido.

Fue Juariu, especialista en detectar movimientos de los famosos en redes sociales, quien advirtió lo sucedido. “Un recién separado que está meta like a una chica”, escribió la panelista de Cortá por Lozano (Telefe), mostrando además una captura de pantalla que evidencia el gesto de Caniggia con la correntina.

Más tarde, al observar el vínculo entre ambos en redes, Juariu comentó: “Ojo aquí”, dejando entrever que podría surgir algo más entre Alex y Coti, quienes ya se siguen mutuamente en sus respectivas cuentas de Instagram.

Por otro lado, es importante recordar que Coti Romero también está soltera: en marzo de este año confirmó su separación de Nacho Castañares, a quien había conocido durante su paso por Gran Hermano.