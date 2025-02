El excéntrico cumpleaños de Charlotte y Alex Caniggia a bordo de un yate

Desde un exclusivo yate por el Delta, los hermanos Alex y Charlotte Caniggia celebraron su cumpleaños número 32 rodeados de sus seres más cercanos, incluidos la pareja de Alex, Melody Luz, y su hija Venezia . El evento, en el que se destacó el lujo y la extravagancia , se desarrolló bajo un sol radiante que permitió a los presentes disfrutar de la panorámica del paisaje. Alex no dudó en compartir con sus seguidores una serie de fotos de la jornada, donde se mostró disfrutando del momento junto a su hermana, en el instante de soplar las velas, así como también con su hija y su esposa, descansando en la cubierta del yate mientras aprovechaban la calma del día.

Fiel a su estilo provocador, Alex no dejó pasar la oportunidad de dejar un mensaje en sus redes sociales, en el que, además de resaltar la celebración, lanzó una afirmación rotunda sobre su presencia en el mundo. “ Hoy cumplimos 32 años con la sis, los mellizos más masivos del planeta Tierra ”, publicó junto a sus fotos y varios emojis de velitas y fuegos. A continuación, continuó con su mensaje característico hacia aquellos que critican su estilo de vida. En un tono desafiante, declaró: “En mi tierra yo siempre soy el profeta... 7000 dólares para navegar, siempre en efectivo, nada depara ser como nosotros, te paso la receta ... ¡Tener nuestro apellido es top en todo el planeta!”.

Cabe recordar que hace unas semanas, el mediático compartió a través de sus redes sociales una nueva adquisición que no pasó desapercibida para sus seguidores: un lujoso penthouse en la zona norte de Buenos Aires. Alex no tardó en grabarse mostrando la propiedad, en la que reside junto a su pareja, Melody Luz, y su hija Venezia. Con el entusiasmo que lo caracteriza, el mediático se filmó con traje, bailando y expresando su euforia ante la cámara. “Porque el que tiene plata hace lo que quiere. Mirá dónde estoy: en mi pinche penthouse, ladies and gentlemen: 368 mil dólares”, dijo, mostrándose tan orgulloso de su nuevo hogar como de su actitud ante la vida. A lo largo de la grabación, continuó con su discurso, instando a sus seguidores a “mirar” lo que tenía, resaltando nuevamente el valor de su departamento y la forma en que vivía. “Gente, acá estamos masivos, bro. Acá estamos en otro nivel... Porque el que tiene plata, hace lo que quiere”, insistió.