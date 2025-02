La foto de Ángela Torres y Rusherking celebrando el Día de los Enamorados tras un mes separados

Violencia de género. Una ex de Santiago Martínez de Love is Blind relató sus violentas actitudes durante su relación

Al notar que algunos curiosos los fotografiaban, Rusherking decidió inmortalizar el momento capturando una imagen de Ángela y compartiéndola en sus historias , etiquetándola junto a un emoji de rosa y un corazón azul. La cantante no dudó en replicar la publicación en sus redes , confirmando así que el amor pudo más que la breve crisis que los mantuvo separados por unas semanas.

Rusherking confesó cuándo comenzó su romance con Ángela Torres y sorprendió a todos con la fecha

Después de su separación de la China Suárez en 2023, Rusherking reveló cómo nació su romance con Ángela Torres, con quien pasó de una estrecha amistad al amor en poco tiempo.

El cantante contó en qué momento comenzaron a sentir algo más que amistad durante una entrevista en el programa de Florencia Bertotti, donde detalló cómo evolucionó su vínculo con la artista hasta convertirse en pareja.

"Con Ángela somos amigos desde hace dos años, más o menos. Ella estaba de novia en su momento. Yo estaba de novio en su momento. Y compartíamos la misma productora", comenzó Rusherking.

image.png

"Después ella se separó, yo me separé. Éramos amigos y nos fuimos a Nueva York. Ahí arranca", amplió el joven, reconociendo que allí comenzó su historia de amor.

"Fue una vez que la acompañé a un show de su tío, de Diego. Dije 'mirá vos, Angelita'. Me gustó. Ella no me daba bola al principio. Después nos fuimos de vacaciones a Nueva York, con un grupo de amigos, y pintó el amor", continuó.

"¿Hace cuánto?", indagó Bertotti. Y Rusherking confesó la fecha exacta del inicio del romance: "Hace siete meses. En diciembre volvemos a ir a Nueva York y ahí se va a cumplir un año", confió por entonces.