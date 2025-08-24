Gimena Accardi y Andrés Gil juntos en el escenario tras el escándalo: el video

El fin de semana en Bahía Blanca tuvo como protagonistas a Gimena Accardi y Andrés Gil , quienes subieron al escenario del Teatro Don Bosco para dar una nueva función de En otras palabras. La obra, que recorre la historia de una pareja que enfrenta el diagnóstico de Alzheimer, volvió a convocar a una multitud que colmó la sala y premió a los artistas con una ovación de pie.

La presentación tuvo un clima especial. Al finalizar la función, el público insistió con los aplausos, lo que llevó a los actores a regresar dos veces al escenario para agradecer. El gesto fue recibido con calidez por Accardi y Gil, quienes se mostraron conmovidos por el acompañamiento de los espectadores.

La función coincidió con días de alta exposición mediática para los protagonistas, debido a las repercusiones que generó la confirmación del divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, así como las versiones que vinculaban a la actriz con su compañero de elenco. En ese contexto, la respuesta del público fue interpretada como un fuerte respaldo.

Complicaciones en el viaje

La llegada de los actores a Bahía Blanca se vio afectada por las demoras y cancelaciones de vuelos provocadas por el paro de controladores aéreos del viernes. Esa situación obligó a la compañía a trasladarse por tierra y arribar a la ciudad horas antes de la función. Aun así, el cronograma se cumplió y la función se desarrolló con normalidad.

Andrés Gil y Gimena Accardi Andrés Gil y Gimena Accardi en el teatro.

Reacciones y repercusiones

El marco de la sala completa y los aplausos de pie fueron destacados por el equipo de producción de la gira. “El recibimiento del público fue impresionante”, señalaron desde la organización. La obra, que ya se presentó en distintas ciudades del país, continuará con nuevas funciones en las próximas semanas.

Mientras tanto, en Buenos Aires, Nicolás Vázquez siguió con su rutina teatral encabezando Rocky, la puesta que dirige y protagoniza en la calle Corrientes, donde el sábado realizó la doble función habitual.