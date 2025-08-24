domingo 24 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de agosto de 2025 - 09:28
Teatro.

Gimena Accardi y Andrés Gil juntos en el escenario tras el escándalo: el video

En medio de una semana cargada de rumores y versiones mediáticas, Gimena Accardi y Andrés Gil se presentaron en el Teatro Don Bosco de Bahía Blanca.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Andrés Gil y Gimena Accardi en el teatro.

Andrés Gil y Gimena Accardi en el teatro.

El fin de semana en Bahía Blanca tuvo como protagonistas a Gimena Accardi y Andrés Gil, quienes subieron al escenario del Teatro Don Bosco para dar una nueva función de En otras palabras. La obra, que recorre la historia de una pareja que enfrenta el diagnóstico de Alzheimer, volvió a convocar a una multitud que colmó la sala y premió a los artistas con una ovación de pie.

Lee además
Candela Vetrano y Andrés Gil.
Espectáculos.

Candela Vetrano rompió el silencio tras el escándalo de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez
El día que la actriz de Vikingos intentó conquistar a Nico Vázquez. video
Farándula.

El día que Nico Vázquez tuvo un ida y vuelta con la actriz de Vikingos: ¿Intento de conquista?

Andrés Gil y Gimena Acardi

Una función marcada por la emoción

La presentación tuvo un clima especial. Al finalizar la función, el público insistió con los aplausos, lo que llevó a los actores a regresar dos veces al escenario para agradecer. El gesto fue recibido con calidez por Accardi y Gil, quienes se mostraron conmovidos por el acompañamiento de los espectadores.

La función coincidió con días de alta exposición mediática para los protagonistas, debido a las repercusiones que generó la confirmación del divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, así como las versiones que vinculaban a la actriz con su compañero de elenco. En ese contexto, la respuesta del público fue interpretada como un fuerte respaldo.

Complicaciones en el viaje

La llegada de los actores a Bahía Blanca se vio afectada por las demoras y cancelaciones de vuelos provocadas por el paro de controladores aéreos del viernes. Esa situación obligó a la compañía a trasladarse por tierra y arribar a la ciudad horas antes de la función. Aun así, el cronograma se cumplió y la función se desarrolló con normalidad.

Andrés Gil y Gimena Accardi
Andrés Gil y Gimena Accardi en el teatro.

Andrés Gil y Gimena Accardi en el teatro.

Reacciones y repercusiones

El marco de la sala completa y los aplausos de pie fueron destacados por el equipo de producción de la gira. “El recibimiento del público fue impresionante”, señalaron desde la organización. La obra, que ya se presentó en distintas ciudades del país, continuará con nuevas funciones en las próximas semanas.

Mientras tanto, en Buenos Aires, Nicolás Vázquez siguió con su rutina teatral encabezando Rocky, la puesta que dirige y protagoniza en la calle Corrientes, donde el sábado realizó la doble función habitual.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Candela Vetrano rompió el silencio tras el escándalo de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

El día que Nico Vázquez tuvo un ida y vuelta con la actriz de Vikingos: ¿Intento de conquista?

La reacción de Candela Vetrano tras la confesión de Gimena Accardi

Nico Vázquez rompió el silencio: "Nos pasaron cosas muy fuertes"

La dura confesión de Gimena Accardi: "No estoy leyendo las redes, no me quiero suicidar"

Las más leídas

viento norte 
Tiempo.

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de más de 50 km por hora: en qué zonas

Desfile por el Éxodo Jujeño. video
Celebración.

Multitudinario desfile por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño en Alto comedero

Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño.
Historia.

Qué es el Éxodo Jujeño: la gesta heroica que marcó la independencia

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown para recuperar la punta: hora, TV y formaciones

Carlos Sadir pidió reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño. video
Gesta FHistorica.

Carlos Sadir pidió un reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel