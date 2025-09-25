viernes 26 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de septiembre de 2025 - 21:52
Convocatoria.

FNE 2025: más de 30 mil personas disfrutaron del último desfile doble de carrozas

La edición 2025 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes vive sus últimos momentos y miles de personas siguen colmando la Ciudad Cultural.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Desfile doble de carrozas.

Desfile doble de carrozas.

Lee además
semana del estudiante por la fne 2025: como seran las actividades en los distintos niveles
Agenda.

Semana del Estudiante por la FNE 2025: cómo serán las actividades en los distintos niveles
fne 2025: los tremendos looks de los chicos en la eleccion del paje 10
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Más de 30 mil personas se acercaron a este evento para disfrutar de las 80 obras de arte.

El desfile doble reunió a las carrozas de ambos grupos en una noche cargada de color, música y alegría, que se vivió como una verdadera fiesta popular. Con esta jornada, se da cierre a los desfiles de la presente edición, antesala de la elección de la Reina Nacional.

Cabe destacar que en el primer desfile doble de carrozas asistieron también más de 30 mil y unas 12 mil personas en la elección del Paje 10 que fue el domingo pasado. Mientras que el lunes, fueron más de 25 mil a la Elección Provincial.

Últimos días de la agenda de la FNE 2025

    • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
    • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Este viernes será la Elección Nacional

En el marco de la agenda de la FNE 2025, el próximo viernes 26 de septiembre se conocerá a la nueva Representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es por eso, que este martes se realizó la presentación de las 24 candidatas que buscarán ser la sucesora de Martina Rauschenberger.

Embed - FNE 2025 - CANDIDATAS PARA LA ELECCIÓN NACIONAL

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Semana del Estudiante por la FNE 2025: cómo serán las actividades en los distintos niveles

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la Elección Provincial de la FNE 2025

FNE 2025: Huellitas con futuro, la app ganadora del congreso de la juventud

Lo que se lee ahora
Sabrina Rojas habló de su relación con Marcelo Tinelli.
Farándula.

Sabrina Rojas se refirió a su relación con Marcelo Tinelli: "Es hipnótico"

Las más leídas

Una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres. video
Policiales.

Chaco: una nena de 11 años dio a luz y sus padres fueron detenidos

Florencio Varela: Lo que hay detrás de los narcofemicidios
Fundación Alameda.

Florencio Varela: Lo que hay detrás de los narcofemicidios

Esta noche llega la Elección a Representante Nacional de la FNE 2025 video
FNE 2025.

Mirá en vivo la Elección de la Representante Nacional por Canal 4 y por YouTube

Cortes de tránsito por en el estadio 23 de Agosto (Foto ilustrativa)
Operativo.

Cambios en el tránsito por la Elección de la Representante Nacional de la FNE 2025

Preinscripciónpara la Carrera de Medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)
Educación.

Último día de preinscripción para la Carrera de Medicina en Jujuy: cómo anotarse

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel