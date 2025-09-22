Semana del Estudiante por la FNE 2025: cómo serán las actividades en los distintos niveles

La FNE 2025 se vive a pleno en toda la provincia de Jujuy. En este marco, el Ministerio de Educación dio a conocer cómo se desarrollará la Semana del Estudiante en los distintos niveles. Mientras que el gobernador, Carlos Sadir, decretó dos días de asueto para esta semana.

Siguiendo el cronograma de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, Eduación de la Provincia indicó que del 17 al 27 de septiembre l as instituciones educativas de los distintos niveles pueden llevar adelante proyectos dedagógicos vinculados a la FNE, carrozas, y actividades recreativas.

De esta manera, la Semana del Estudiante se desarrollará de la siguiente forma en todos los niveles:

-Nivel Inicial y Primario: 17 al 27 de septiembre podrán hacer actividades áulicas planificadas por cada institución, ajustada a su contexto y necesidades. Se podrán desarrollar proyectos integradores, talleres, exposiciones, actividades recreativas, entre otras, con eje central en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Asueto el jueves 25 y viernes 26 para todos los niveles

Según lo dispuesto en una Resolución oficial, se determinó que habrá asueto escolar para todos los niveles los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre.

La medida busca facilitar la participación de estudiantes, docentes y familias en las actividades programadas para el cierre de la tradicional celebración que incluye desfiles, espectáculos y la elección de la Representante Nacional de los Estudiantes.

