Semana del Estudiante por la FNE 2025: cómo serán las actividades en los distintos niveles

La FNE 2025 se vive a pleno en toda la provincia de Jujuy. En este marco, el Ministerio de Educación dio a conocer cómo se desarrollará la Semana del Estudiante en los distintos niveles. Mientras que el gobernador, Carlos Sadir, decretó dos días de asueto para esta semana.
Qué días no hay clases en la Semana del Estudiante: agenda según cada nivel
Siguiendo el cronograma de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, Eduación de la Provincia indicó que del 17 al 27 de septiembre las instituciones educativas de los distintos niveles pueden llevar adelante proyectos dedagógicos vinculados a la FNE, carrozas, y actividades recreativas.
De esta manera, la Semana del Estudiante se desarrollará de la siguiente forma en todos los niveles:
-Nivel Inicial y Primario: 17 al 27 de septiembre podrán hacer actividades áulicas planificadas por cada institución, ajustada a su contexto y necesidades. Se podrán desarrollar proyectos integradores, talleres, exposiciones, actividades recreativas, entre otras, con eje central en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
image
FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19
-Nivel Secundario: 17 al 27 de septiembre podrán hacer actividades áulicas planificadas por cada institución, ajustada a su contexto y necesidades. Se podrán desarrollar proyectos integradores, talleres, exposiciones, actividades recreativas, entre otras, con eje central en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
-Nivel Superior: 17 al 27 de septiembre podrán hacer actividades áulicas planificadas por cada institución, ajustada a su contexto y necesidades. Se podrán desarrollar proyectos integradores, talleres, exposiciones, actividades recreativas, entre otras, con eje central en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Asueto el jueves 25 y viernes 26 para todos los niveles
Según lo dispuesto en una Resolución oficial, se determinó que habrá asueto escolar para todos los niveles los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre.
La medida busca facilitar la participación de estudiantes, docentes y familias en las actividades programadas para el cierre de la tradicional celebración que incluye desfiles, espectáculos y la elección de la Representante Nacional de los Estudiantes.
Agenda completa de la FNE 2025
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
- Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.