lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 08:29
Agenda.

Semana del Estudiante por la FNE 2025: cómo serán las actividades en los distintos niveles

Los estudiantes de los diferentes niveles tendrán dos días de asueto, mientras que el resto de los días harán actividades vinculadas a la FNE 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
primavera estudiantes
Qué días no hay clases en la Semana del Estudiante: agenda según cada nivel

Siguiendo el cronograma de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, Eduación de la Provincia indicó que del 17 al 27 de septiembre las instituciones educativas de los distintos niveles pueden llevar adelante proyectos dedagógicos vinculados a la FNE, carrozas, y actividades recreativas.

De esta manera, la Semana del Estudiante se desarrollará de la siguiente forma en todos los niveles:

-Nivel Inicial y Primario: 17 al 27 de septiembre podrán hacer actividades áulicas planificadas por cada institución, ajustada a su contexto y necesidades. Se podrán desarrollar proyectos integradores, talleres, exposiciones, actividades recreativas, entre otras, con eje central en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

image
FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19

-Nivel Secundario: 17 al 27 de septiembre podrán hacer actividades áulicas planificadas por cada institución, ajustada a su contexto y necesidades. Se podrán desarrollar proyectos integradores, talleres, exposiciones, actividades recreativas, entre otras, con eje central en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

-Nivel Superior: 17 al 27 de septiembre podrán hacer actividades áulicas planificadas por cada institución, ajustada a su contexto y necesidades. Se podrán desarrollar proyectos integradores, talleres, exposiciones, actividades recreativas, entre otras, con eje central en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

aulas vacias clases.jpg

Asueto el jueves 25 y viernes 26 para todos los niveles

Según lo dispuesto en una Resolución oficial, se determinó que habrá asueto escolar para todos los niveles los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre.

La medida busca facilitar la participación de estudiantes, docentes y familias en las actividades programadas para el cierre de la tradicional celebración que incluye desfiles, espectáculos y la elección de la Representante Nacional de los Estudiantes.

aulas clases alumnos.jpg

Agenda completa de la FNE 2025

  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

