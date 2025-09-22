La semana comenzó con bajas temperaturas: cómo va a seguir el clima en Jujuy

Tras días de intenso calos y máximas que superaron ampliamente los 30ºC, la primer semana de primavera comenzó con descenso de las temperaturas y algunas lloviznas de forma dispersa.

Importante. Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el lunes 8 de septiembre

Temperaturas. Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre

La semana comenzó con bajas temperaturas: cómo va a seguir el clima en Jujuy

La semana comenzó con bajas temperaturas: cómo va a seguir el clima en Jujuy

Este lunes 22 de septiembre comenzó en San Salvador de Jujuy con cielo cubierto y algunas lloviznas durante la mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 14 °C y los 21 °C, con condiciones mayormente nubladas en horas de la tarde y la noche.

Para mañana martes se anticipa un descenso en la temperatura mínima, que rondará los 9 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C. El cielo se presentará mayormente nublado, aunque sin probabilidad de lluvias significativas.

Miércoles y jueves: sube el termómetro

La mitad de semana traerá un marcado ascenso térmico. El miércoles se espera una mínima de 9 °C y una máxima de 27 °C, mientras que el jueves las temperaturas podrían trepar hasta los 28 °C, con condiciones estables y cielo mayormente despejado.

La semana comenzó con bajas temperaturas: cómo va a seguir el clima en Jujuy La semana comenzó con bajas temperaturas: cómo va a seguir el clima en Jujuy

Viernes de calor anticipado

El viernes será el día más caluroso de la semana: el SMN prevé una máxima de 31 °C y una mínima de 15 °C, con cielo mayormente soleado y sin lluvias en el horizonte.

Fin de semana variable

El sábado se anuncia un leve descenso de la máxima, que rondará los 22 °C, mientras que el domingo volverá a subir hasta los 25 °C. Las mínimas estarán entre los 15 °C y 17 °C, lo que anticipa mañanas frescas pero con tardes agradables.