Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico extendido para San Salvador de Jujuy y alrededores durante la primera semana de septiembre. La tendencia marca jornadas con temperaturas variables, algunas más cálidas y otras con descensos notables, además de cielo mayormente parcialmente nublado.

Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre Inicio de semana con temperaturas agradables Este lunes 1 de septiembre se presenta algo nublado, con una mínima de 11°C y una máxima de 21°C. El viento se mantendrá calmo y la visibilidad será de 12 km. A lo largo del día se espera un cielo parcialmente nublado, tanto en la mañana como en la tarde y la noche, sin probabilidades de precipitaciones.

Martes y miércoles, los días más cálidos El martes se anticipa como la jornada más cálida de la semana, con una mínima de 5°C y una máxima que alcanzará los 24°C. El miércoles continuará con buen tiempo, mínimas de 7°C y máximas de 23°C, ideal para actividades al aire libre.

Descenso marcado el jueves El jueves llegará el cambio más brusco: la mínima será de 9°C, pero la máxima solo alcanzará los 13°C, lo que marcará un fuerte contraste con los días previos.

Tiempo en Jujuy La semana arranca con tiempo fresco pero soleado Fin de semana variable El viernes seguirá fresco, con temperaturas entre los 6°C y 16°C. Sin embargo, hacia el sábado las condiciones mejorarán con una mínima de 7°C y máxima de 21°C, mientras que el domingo se espera nuevamente una jornada agradable, con 9°C de mínima y hasta 24°C de máxima. Fin de semana largo con inestabilidad climática en Jujuy Un septiembre de contrastes La primera semana del mes se caracterizará por la variabilidad térmica típica de la transición entre estaciones: mañanas frías, tardes templadas y un marcado descenso hacia el jueves. El fin de semana se perfila más estable y con temperaturas nuevamente primaverales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.