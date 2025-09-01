lunes 01 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2025 - 08:56
Temperaturas.

Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre

Adelantamos las temperaturas en Jujuy para la primera semana de septiembre mediante el pronóstico extendido según el Servicio Meteorológico Nacional.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre

Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico extendido para San Salvador de Jujuy y alrededores durante la primera semana de septiembre. La tendencia marca jornadas con temperaturas variables, algunas más cálidas y otras con descensos notables, además de cielo mayormente parcialmente nublado.

Lee además
¿como estara el tiempo en jujuy para el dia del padre?
SMN.

¿Cómo estará el tiempo en Jujuy para el Día del Padre?
Lindo finde.
SMN.

Tiempo en Jujuy: fin de semana a puro sol e ideal para salir

Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre
Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre

Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el domingo 7 de septiembre

Inicio de semana con temperaturas agradables

Este lunes 1 de septiembre se presenta algo nublado, con una mínima de 11°C y una máxima de 21°C. El viento se mantendrá calmo y la visibilidad será de 12 km. A lo largo del día se espera un cielo parcialmente nublado, tanto en la mañana como en la tarde y la noche, sin probabilidades de precipitaciones.

Martes y miércoles, los días más cálidos

El martes se anticipa como la jornada más cálida de la semana, con una mínima de 5°C y una máxima que alcanzará los 24°C. El miércoles continuará con buen tiempo, mínimas de 7°C y máximas de 23°C, ideal para actividades al aire libre.

Descenso marcado el jueves

El jueves llegará el cambio más brusco: la mínima será de 9°C, pero la máxima solo alcanzará los 13°C, lo que marcará un fuerte contraste con los días previos.

Tiempo en Jujuy
La semana arranca con tiempo fresco pero soleado

La semana arranca con tiempo fresco pero soleado

Fin de semana variable

El viernes seguirá fresco, con temperaturas entre los 6°C y 16°C. Sin embargo, hacia el sábado las condiciones mejorarán con una mínima de 7°C y máxima de 21°C, mientras que el domingo se espera nuevamente una jornada agradable, con 9°C de mínima y hasta 24°C de máxima.

Fin de semana largo con inestabilidad climática en Jujuy

Un septiembre de contrastes

La primera semana del mes se caracterizará por la variabilidad térmica típica de la transición entre estaciones: mañanas frías, tardes templadas y un marcado descenso hacia el jueves. El fin de semana se perfila más estable y con temperaturas nuevamente primaverales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Cómo estará el tiempo en Jujuy para el Día del Padre?

Tiempo en Jujuy: fin de semana a puro sol e ideal para salir

Jujuy pasará del frío a casi 30°C: cuándo y cómo seguirá el tiempo

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Hoy inicia la preinscripción para la carrera de Medicina en Jujuy

Lo que se lee ahora
Continuan los estudios y relevamientos en la Iglesia Catedral para su restauración. video
Jujuy.

Confirmaron los motivos del derrumbe en la Iglesia Catedral

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Qué dijo la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Victoria Lobo.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy le ganó a Central Norte y es el líder de la Zona B

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel