6 de septiembre de 2025 - 10:04
Importante.

Pronóstico extendido: así estará el clima en Jujuy hasta el lunes 8 de septiembre

Arrancó el primer fin de semana de septiembre y te contamos lo que pronostica el SMN en materia de tiempo para Jujuy hasta el lunes 8 de septiembre.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Pronóstico del tiempo en Jujuy

Pronóstico del tiempo en Jujuy

El primer fin de semana de septiembre se presentará con días soleados, aunque con bajas temperaturas. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas no superarían los 20°C durante el sábado y domingo. A partir del lunes comenzaría un ascenso marcado, que alcanzaría los 30°C hacia mitad de semana.

Cómo va a estar el tiempo en fin de semana en Jujuy

De acuerdo con el SMN, para el sábado 6 de septiembre en Jujuy se prevé una máxima de 16°C, con cielo mayormente soleado y algo de nubosidad desde la tarde. El domingo las condiciones serán similares, con una máxima estimada en 17°C, aunque durante la tarde del 7 de septiembre se anticipa la presencia de nubes y cielo parcialmente cubierto.

tiempo clima en jujuy.jpg
Tiempo agradable en la provincia

Tiempo agradable en la provincia

Pronóstico extendido: cómo arranca la semana

El inicio de la semana mostrará un aumento progresivo en las temperaturas, con una máxima de 23°C prevista para el lunes 8 de septiembre. Este incremento continuará en los días siguientes, alcanzando alrededor de 30°C el miércoles.

temperaturas calor

