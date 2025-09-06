sábado 06 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de septiembre de 2025 - 12:19
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, sábado 6 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, sábado 6 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, martes 2 de septiembre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 2 de septiembre
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, miercoles 3 de septiembre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 3 de septiembre

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, sábado 6 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 0170 - 70 Muerto de Sueño

Los números ganadores:

  1. 0170
  2. 6832
  3. 8482
  4. 1553
  5. 7535
  6. 6479
  7. 1196
  8. 8238
  9. 2650
  10. 4640
  11. 1730
  12. 3916
  13. 2635
  14. 4876
  15. 1821
  16. 9140
  17. 8650
  18. 3651
  19. 3608
  20. 8510

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 2 de septiembre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 3 de septiembre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 4 de septiembre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 5 de septiembre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 1 de septiembre

Lo que se lee ahora
humahuaca, tilcara y tumbaya coronaron a sus representantes para la fne 2025
Agenda.

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado
Análisis.

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025 video
Política.

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: Están angustiados y quebrados video
Crimen.

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: "Están angustiados y quebrados"

Eugenia Quevedo. video
Rumores.

Eugenia Quevedo respondió a las críticas tras cantar el himno en el partido de la Selección

Carlos Cruz, de 45 años de edad y su esposa, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, oriundos de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.
Tragedia.

Cómo sigue la salud de la pareja jujeña tras el incendio trágico en Ushuaia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel