sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 00:51
Felicidades.

Angelina Armella Morel es la Representante de Palpalá por la FNE 2025

Palpalá eligió a Angelina Armella Morel del Colegio Modelo como la nueva Representante por el Departamento de Palpalá en el marco de la FNE 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Angelina Armella Morel
elegidas eleccion palpala
La FNE 2025 sigue sumando nombres y Angelina Armella Morel se coronó como la nueva Representante de Palpalá. La joven es estudiante del Colegio Modelo de Palpalá y fue elegida junto a:

  • 1era Princesa: Camila Arenas de la Escuela de Comercio Nº 2
  • 2da Princesa: Luján Gaspar Fernández del Colegio Sagrado Corazón
  • 1era Dama de Honor: Martina Vilca del Colegio Nacional 1
  • 2da Dama de Honor: Valentina Rebollo del Colegio San Alberto Magno
elegidas eleccion palpala

Agenda completa de la FNE 2025

Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

    • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
    • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
    • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
    • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
    • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
    • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
    • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
    • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
    • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
    • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
    • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
    • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
    • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
    • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
    • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
CORONACION - TODOJUJUY 720

