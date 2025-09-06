Angelina Armella Morel es la Representante de Palpalá por la FNE 2025

En la noche del viernes 5 de septiembre, el Departamento de Palpalá conoció a su Representante 2025: Angelina Armella Morel del Colegio Modelo de Palpalá formará parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La nueva soberana, representará a Palpalpá el lunes 22 de septiembre en la Elección Provincial en Ciudad Cultural.

La FNE 2025 sigue sumando nombres y Angelina Armella Morel se coronó como la nueva Representante de Palpalá. La joven es estudiante del Colegio Modelo de Palpalá y fue elegida junto a:

