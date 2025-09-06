Angelina Armella Morel es la Representante de Palpalá por la FNE 2025

En la noche del viernes 5 de septiembre, el Departamento de Palpalá conoció a su Representante 2025: Angelina Armella Morel del Colegio Modelo de Palpalá formará parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
La nueva soberana, representará a Palpalpá el lunes 22 de septiembre en la Elección Provincial en Ciudad Cultural.
Elección Representante de Palpalá 2025: quiénes fueron las elegidas
La FNE 2025 sigue sumando nombres y Angelina Armella Morel se coronó como la nueva Representante de Palpalá. La joven es estudiante del Colegio Modelo de Palpalá y fue elegida junto a:
Agenda completa de la FNE 2025
Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
- Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
- Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
- Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
