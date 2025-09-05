FNE 2025: Rubén Rivarola resaltó el trabajo en la elección departamental

Rubén Rivarola destacó el trabajo conjunto para la elección departamental en Palpalá

El intendente Rubén Rivarola felicitó a todo el Departamento de Juventud y a los funcionarios que trabajaron para que la FNE 2025 se pueda realizar en Palpalá. "Lo importante es que año tras año mejoramos, planificamos y trabajamos para que esto sea cada vez mejor", afirmó. Además, valoró el papel fundamental de la juventud de Palpalá y el apoyo de las instituciones educativas para hacer de esta celebración una fiesta grande. "El trabajo en conjunto es clave para que esto se pueda lograr", agregó.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 21.58.57 (1) Apoyo a los estudiantes y crecimiento del desfile Sobre el respaldo que brinda el Ejecutivo de Palpalá a los estudiantes que participan de FNE 2025, el intendente comentó: "El Departamento de Juventud siempre estuvo presente y apoyando a cada uno, especialmente en la realización de las carrozas. No solo con materiales, sino también con asistencia en varios aspectos". Destacó que de tener entre cuatro y seis carrozas en años anteriores, el desfile del año pasado contó con 20 carrozas, lo que refleja el éxito del trabajo realizado. "Seguiremos por ese camino, tratando siempre de apoyar a los chicos en lo que más puedan, especialmente en lo económico, que está complicado", dijo.

Baile Recuerdos de su época como carrocero Rivarola recordó con nostalgia su experiencia como carrocero en Palpalá. "Tengo muchos recuerdos, sobre todo de cuando peleábamos con la parte eléctrica, porque todo se hacía con portalámparas y había que tener mucho cuidado con las fugas de energía. No es como ahora, donde las carrozas son mucho más seguras", explicó. También destacó el riesgo que había de que las carrozas se prendieran fuego, un problema que los carroceros de su época conocen bien.

