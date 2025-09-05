viernes 05 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de septiembre de 2025 - 23:27
Palpalá.

FNE 2025: Rubén Rivarola resaltó el trabajo en la elección departamental

Rubén Rivarola, intendente de Palpalá, habló sobre la elección departamental y destacó la importancia de la participación ciudadana en la ciudad siderúrgica.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Rubén Rivarola destacó el trabajo conjunto para la elección departamental en Palpalá

Rubén Rivarola destacó el trabajo conjunto para la elección departamental en Palpalá

El intendente Rubén Rivarola felicitó a todo el Departamento de Juventud y a los funcionarios que trabajaron para que la FNE 2025 se pueda realizar en Palpalá. "Lo importante es que año tras año mejoramos, planificamos y trabajamos para que esto sea cada vez mejor", afirmó. Además, valoró el papel fundamental de la juventud de Palpalá y el apoyo de las instituciones educativas para hacer de esta celebración una fiesta grande. "El trabajo en conjunto es clave para que esto se pueda lograr", agregó.

Lee además
Iris Cruz representará a Santa Catalina (Foto: Radio América- Abra Pampa- Jujuy)
¡Felicidades!

FNE 2025: Iris Cruz representará al departamento Santa Catalina
fne: la carroza del bachillerato 2 sufrio danos por la lluvia y necesitan ayuda
Jujuy.

FNE: La carroza del Bachillerato 2 sufrió daños por la lluvia y necesitan ayuda

WhatsApp Image 2025-09-05 at 21.58.57 (1)

Apoyo a los estudiantes y crecimiento del desfile

Sobre el respaldo que brinda el Ejecutivo de Palpalá a los estudiantes que participan de FNE 2025, el intendente comentó: "El Departamento de Juventud siempre estuvo presente y apoyando a cada uno, especialmente en la realización de las carrozas. No solo con materiales, sino también con asistencia en varios aspectos". Destacó que de tener entre cuatro y seis carrozas en años anteriores, el desfile del año pasado contó con 20 carrozas, lo que refleja el éxito del trabajo realizado. "Seguiremos por ese camino, tratando siempre de apoyar a los chicos en lo que más puedan, especialmente en lo económico, que está complicado", dijo.

Baile

Recuerdos de su época como carrocero

Rivarola recordó con nostalgia su experiencia como carrocero en Palpalá. "Tengo muchos recuerdos, sobre todo de cuando peleábamos con la parte eléctrica, porque todo se hacía con portalámparas y había que tener mucho cuidado con las fugas de energía. No es como ahora, donde las carrozas son mucho más seguras", explicó. También destacó el riesgo que había de que las carrozas se prendieran fuego, un problema que los carroceros de su época conocen bien.

RIVAROLA - TODOJUJUY 720

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: Iris Cruz representará al departamento Santa Catalina

FNE: La carroza del Bachillerato 2 sufrió daños por la lluvia y necesitan ayuda

FNE 2025: las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy

Terminó la pasada de las candidatas y se espera el nombre de la nueva Representante de Palpalá

El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy: cómo anotarse

Lo que se lee ahora
La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Volcó un colectivo con 30 pasajeros que iba de Río Gallegos a Comodoro Rivadavia.
Siniestro.

Pudo ser una tragedia: volcó un colectivo con 30 pasajeros

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025 video
Política.

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: Están angustiados y quebrados video
Crimen.

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: "Están angustiados y quebrados"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel