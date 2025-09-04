FNE: La carroza del Bachillerato 2 sufrió daños por la lluvia y necesitan ayuda

La lluvia de este jueves complicó los trabajos de los carroceros del Bachillerato 2, quienes vieron cómo el agua ingresaba al canchón y dañaba gran parte de la estructura de su carroza para la FNE 2024. “El plástico que teníamos ya estaba viejo y se rompió, por eso se mojó todo”, relató la profesora Rebeca Juárez, acompañada por Luján Ortiz, jefa de carroceras.
Contó que el ministerio de Desarrollo Humano entregó un nuevo plástico para reemplazar el techo y proteger la construcción. “Ahora que ya colocamos el techo, vamos a desarmar lo que se mojó y volver a empezar”, aseguraron los alumnos.
Los daños no fueron menores: una mesa forrada con corchos quedó arruinada y parte de la instalación eléctrica también se vio afectada. Sin embargo, los jóvenes no se desaniman. “No impide nada, vamos a seguir trabajando con el mismo esfuerzo que la primera vez”, expresó Ortiz.
Los carroceros del Bachillerato 2 trabajan de lunes a domingo, desde la mañana hasta casi la medianoche. “Estamos de 9 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días. El que quiera venir a colaborar será bienvenido”, invitaron.
Con suma urgencia necesitan barras de silicona, piolín y harina vencida para poder avanzar con la cartapesta y el armado. A pesar de las dificultades, remarcan la gran solidaridad recibida: “Muchos colegios como el Nacional 2 y Olga Aredez nos llamaron y nos mandaron materiales. También los vecinos del barrio nos traen lo que juntan y cuidan la carroza”.
carroza bachi 2
Problemas con la carroza del Bachillerato 2.
Compromiso y esperanza
Los chicos destacaron que seguirán adelante para cumplir con el sueño de llegar al parque cerrado. “No nos vamos a rendir, sabemos que la carroza tiene que estar y vamos a ponerle el mismo esfuerzo que siempre”, señalaron con emoción.
Para colaborar, pueden comunicarse al número: 3885814376.
