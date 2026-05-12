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12 de mayo de 2026 - 17:44
Jujuy.

Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2 asesoran gratis a vecinos de Mariano Moreno y Luján

Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2 “Jesús Salazar” brindan asesoramiento gratuito a vecinos de San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2 asesoran gratis a vecinos

Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2 asesoran gratis a vecinos

Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2 “Jesús Salazar” realizan asesoramientos gratuitos a vecinos de los barrios Mariano Moreno y Luján en San Salvador de Jujuy, sobre construcción y refacción de viviendas.

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Rubén Canchi, a cargo de la Dirección, dijo que “la escuela se relaciona con la comunidad en varias actividades. Una de esas actividades en este momento es el asesoramiento técnico. Está a cargo de esa materia la profesora Alicia Espinosa”, destacó.

“Venimos desde hace rato con otras actividades. El año pasado también trabajamos un poco con asesoramiento técnico. Pero no a este nivel. Fue algo un poco más tranquilo”, y dijo que trabajan con el área de construcciones y electrónica.

“En este momento nosotros tenemos una materia que se llama práctica profesionalizante. Y estamos buscando empresas en donde nuestros alumnos vayan a hacer esa práctica, para salir los mejor preparados al mundo laboral”, cerró el directivo.

Santiago Carrizo es uno de los estudiantes que encabeza este trabajo vecinal. “Este no es un método invasivo. Los vecinos vienen, nos preguntan. Nosotros también preguntamos alguna patología que tenga su vivienda. Por ejemplo, un desprendimiento de revoque o humedad”, describió.

“Nosotros lo que hacemos es preguntarles hace cuánto tiempo tiene este tipo de patología. Porque hay muchas cosas que pueden ocurrir por eso. Más que nada nosotros queremos ayudarlos a ellos. Y también ellos ayudarnos a nosotros para tener la práctica nosotros también”, destacó.

Otro alumno, José Vega, indicó que buscan darle sus puntos de vista sobre la situación estructural de la casa y del problema que los alarma. “Una visión. Lo más técnico que vimos. La verdad que nos viene de 10 porque nosotros vimos teorías. No se busca al 100% dar la causalidad. Porque obviamente hay millones de causalidades”, indicó.

Los temas del asesoramiento

Las cuestiones centrales del trabajo de asesoramiento son las normativas municipales; tasación de inmuebles, patologías de la construcción como humedades, grietas, asentamientos; ampliaciones y mejoras; materiales de construcción y consultas generales sobre viviendas

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