"Primero miró mi local": el relato de una vecina sobre el robo en una pizzería de San Pedrito

Una vecina de San Pedrito relató cómo fue el asalto a la pizzería y advirtió por la inseguridad en la zona

Luego del robo a mano armada ocurrido en una pizzería del barrio San Pedrito , en la capital jujeña, una comerciante de la cuadra relató lo que vio durante esos minutos y describió una secuencia que, según su percepción, no fue improvisada. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando un hombre ingresó al local y se llevó la recaudación del día.

La vecina, Mónica Carru , comerciante de la zona, contó que todo sucedió cuando ella también estaba por cerrar su negocio. “ El día sábado a la una menos cuarto nosotros estábamos acá con unas amigas y estábamos por cerrar y vieron pasar un chico que llegó hasta mitad de cuadra y se volvió. Miró para acá, para mi negocio, y siguió de largo ”, relató.

"Miró para acá, para mi negocio, y siguió de largo” "Miró para acá, para mi negocio, y siguió de largo”

Según explicó, desde su local alcanzaron a advertir movimientos extraños antes de que se concretara el robo. “ Mi amiga se fue a ver por el vidrio para ver si pasaba algo porque lo vieron con actitud sospechosa ”, señaló. Fue entonces cuando, desde el otro comercio, una empleada intentó alertarlas. “ La chica de la cocina levantó las manos como para avisarnos que lo estaban asaltando ”, recordó.

“La chica de la cocina levantó las manos como para avisarnos que lo estaban asaltando” “La chica de la cocina levantó las manos como para avisarnos que lo estaban asaltando”

Embed - Robo a mano armada en una pizzería de San Pedrito, el hecho quedó grabado

“Primero miró mi local” dojo la vecina de San Pedrito

Mónica sostuvo que el asaltante habría observado primero su negocio antes de dirigirse a la pizzería. “Primero miró en mi local”, afirmó. Y agregó que, por cómo se movió, no descarta que haya evaluado cuál de los dos comercios atacar. “Pensamos que no se animó a entrar", dijo.

La mujer también contó que intentó reaccionar cuando advirtió lo que ocurría. “Yo salí corriendo ... le grité al tipo, fue mi reacción”, explicó. Pero el hombre no se detuvo. “El tipo se dio vuelta y como que me mandó a pasear, pero miró para mi local también”, agregó.

“Yo salí corriendo ... le grité al tipo, fue mi reacción” “Yo salí corriendo ... le grité al tipo, fue mi reacción”

En base a lo que luego observaron en las cámaras y a lo que comentaron las empleadas asaltadas, aseguró que el delincuente habría actuado con arma de fuego y que las víctimas entregaron el dinero sin resistirse. “Aparentemente en el video se ve que tenía arma, por eso se entregaron todos y llevaron toda la recaudación del día”, contó.

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Sospechas de que el robo estaba preparado

Para la comerciante, hubo indicios previos que hacen pensar en una maniobra pensada con anticipación. “Aparentemente sí, porque pasó... me comenta mi amiga que ella estaban afuera, vieron que primero pasó uno, miró y después ya pasó solo”, dijo sobre el comportamiento previo al ingreso.

También señaló un detalle que les llamó la atención. “Se ve también en el video que tenía doble camiseta, o sea, sale y se cambian. O sea, ya tenían premeditado”, expresó. Bajo esa mirada, el robo podría haber estado definido antes de que el ladrón eligiera el blanco final. “O si era en mi negocio o cualquiera de los dos podría haber sido”, sostuvo.

Sobre la apariencia del sospechoso, lo describió como “un chico alto, joven, blancón”, y agregó que “tenía como una patillita”. Según dijo, tras cometer el robo no salió corriendo de inmediato, sino que se alejó con naturalidad. “Llegó hasta la esquina caminando metiéndose el dinero en el bolsillo como si nada”, relató.

Preocupación por la inseguridad en la zona

Además del episodio puntual, la comerciante advirtió que en el barrio ya circulan comentarios sobre hechos similares. “Yo hace poco que estoy acá y me comentaron que pasan casos así”, dijo. Según relató, una de las maniobras frecuentes es que personas desconocidas se acerquen a pedir algo para observar el movimiento de los negocios. “Como que le piden agua. También como que se hacen de pedir agua para que uno se vaya adentro”, comentó.

“Yo hace poco que estoy acá y me comentaron que pasan casos así” “Yo hace poco que estoy acá y me comentaron que pasan casos así”