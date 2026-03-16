Una familia perdió todo tras el temporal en El Bananal y vecinos organizan una colecta solidaria

Una fuerte tormenta provocó la crecida de un arroyo en la comunidad de El Bananal y dejó a una familia sin vivienda ni pertenencias. El hecho ocurrió durante la madrugada y afectó a varios vecinos del sector. El caso más grave corresponde a una pareja joven y su hijo pequeño.
Vecinos del lugar acudieron de inmediato para asistir a la familia y ayudar con lo poco que quedó tras el paso del agua. La vivienda sufrió daños totales y los integrantes del hogar perdieron muebles, ropa y elementos básicos.
Embed - CRECIDA DEL RÍO E INUNDACIONES EN EL BANANAL
La familia quedó con lo puesto
Según relató Griselda Rosa, presidenta de la comunidad, la familia está integrada por dos adultos jóvenes de alrededor de 28 años y un niño de cinco años que asiste al jardín.
La crecida del arroyo alcanzó la vivienda durante la madrugada y arrastró la mayor parte de las pertenencias. Vecinos del sector se movilizaron para brindar ayuda inmediata y colaborar con lo que tenían disponible.
Actualmente la familia permanece alojada de manera provisoria en un salón comunitario del barrio, donde recibió un espacio para resguardarse tras la pérdida de su vivienda.
Campaña solidaria para ayudar a la familia
Ante la situación, vecinos de la comunidad iniciaron una colecta solidaria para reunir donaciones que permitan asistir a la familia afectada.
Solicitan principalmente:
Las donaciones se reciben en el salón comunitario del barrio donde la familia permanece alojada.
Las personas que deseen colaborar también pueden comunicarse al 3886 44-5370 con Griselda Rosa, presidenta de la comunidad, quien coordina la recepción de ayuda y las acciones solidarias.
Una zona afectada por crecidas frecuentes
Vecinos de Yuto señalaron que el sector donde se ubica la comunidad de El Bananal suele enfrentar complicaciones durante las lluvias intensas debido a la cercanía con el arroyo.
Las crecidas repentinas generan preocupación entre los habitantes del lugar, ya que varias viviendas se encuentran ubicadas cerca del cauce.
Tras el temporal, vecinos y organizaciones comunitarias trabajan de manera conjunta para asistir a los afectados y organizar espacios de resguardo ante posibles nuevas lluvias.
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