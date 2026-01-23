viernes 23 de enero de 2026

23 de enero de 2026 - 11:05
Policiales.

Misterio en Yuto: encuentran una mujer herida en la ruta y no saben qué le pasó

La motociclista fue hallada inconsciente sobre la calzada en Yuto y aún no logran determinar cómo ocurrió el hecho.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Yuto (imagen ilustrativa).

Yuto (imagen ilustrativa).

El alerta ingresó a través de un llamado al sistema de emergencias 911, que informó sobre una persona tendida sobre la cinta asfáltica. Personal policial de la Seccional 22º acudió al lugar y constató una escena que aún genera interrogantes.

Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer sin conocimiento y con lesiones visibles en la cabeza. No había testigos en el lugar ni datos certeros que permitieran reconstruir lo sucedido.

Un hallazgo sin datos claros

A pocos metros del cuerpo, el personal policial ubicó una motocicleta Honda Wave de 110 cilindradas, presuntamente perteneciente a la víctima. El rodado se encontraba sobre la calzada, aunque sin indicios concluyentes sobre la mecánica del siniestro.

La falta de información inicial y la ausencia de personas que hayan presenciado el hecho complican el avance de la investigación. Por el momento, no se puede establecer si la mujer sufrió una caída accidental o si otro vehículo tuvo algún tipo de participación.

Yuto
Yuto (imagen ilustrativa).

Yuto (imagen ilustrativa).

Traslado urgente y estado crítico

Debido a la gravedad de las lesiones, una ambulancia trasladó de urgencia a la mujer al Hospital “Oscar Orías” de la ciudad de Libertador General San Martín. El ingreso se realizó bajo protocolo de emergencia.

Según el parte médico, la paciente presenta traumatismo encéfalo craneal grave y politraumatismos, motivo por el cual permanece internada en la unidad de cuidados intensivos.

El equipo de salud mantiene un monitoreo constante, dado que el cuadro clínico resulta delicado desde su ingreso al centro de salud.

