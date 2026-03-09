lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 08:49
Policiales.

Tensión en Palpalá: amenazaron a cuatro jóvenes desde un auto con un arma de fuego

Un joven de 21 años denunció que el conductor de un auto lo amenazó con un arma de fuego mientras caminaba con amigos en Palpalá, generando una situación de pánico en plena vía pública.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un joven de 21 años denunció haber sido amenazado con un arma de fuego por el conductor de un automóvil mientras caminaba junto a tres amigos en la intersección de Río Tunuyán y avenida Río de la Plata, en el barrio San Ignacio de Loyola de la ciudad de Palpalá.

Detalles del tenso hecho en Palpalá: qué pasó

De acuerdo con lo declarado en la sede policial y en la denuncia correspondiente, el grupo avanzaba por la zona cuando un Renault Clio redujo la velocidad al pasar a su lado. En ese momento, el conductor habría mostrado un arma de manera intimidante antes de continuar su marcha por la avenida.

Palpalá: hallaron a un hombre sin vida en plena vía pública
Palpalá

Palpalá

Según el testimonio del denunciante, el vehículo regresó instantes después e hizo una maniobra en “U” cerca de la parada de colectivos, lo que generó un mayor temor entre los jóvenes. Ante esa situación, se refugiaron dentro de una carnicería del sector, desde donde vieron nuevamente pasar el automóvil.

La denuncia fue presentada en la Comisaría. Las autoridades ya iniciaron las actuaciones correspondientes para avanzar en el caso.

