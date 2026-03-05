jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de marzo de 2026 - 12:59
Policiales.

Hallaron muerto y maniatado a un profesor universitario en su departamento

El cuerpo de un docente de 55 años fue encontrado en su departamento del barrio porteño de Caballito. Estaba atado con precintos y con un trapo en la boca

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hallaron muerto y maniatado a un profesor universitario en su departamento

Hallaron muerto y maniatado a un profesor universitario en su departamento

Un llamado al 911 alertó a la Policía y terminó revelando una escena estremecedora en la Ciudad de Buenos Aires: un profesor universitario fue hallado muerto y maniatado dentro de su departamento. El caso, que generó conmoción en el ámbito académico, es investigado por la Justicia como un posible crimen.

Lee además
Un árbitro denunció que le robaron US$1500 del vestuario: dura sanción en el Ascenso.  
Ascenso.

Un árbitro denunció un robo en el vestuario y el club recibió una fuerte sanción
Robo cinematográfico en Italia: delincuentes fingieron un control policial y volaron un camión blindado
Internacional.

Robo de película en Italia: fingieron un control policial y volaron un camión 

La víctima fue identificada como David Walter Aguirre, de 55 años, docente de la Universidad de Buenos Aires y director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores. Su cuerpo fue encontrado dentro de su vivienda ubicada en la calle Hidalgo al 300, en el barrio porteño de Caballito.

Un llamado y la dramática escena tras encontrar al profesor

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, un colaborador del docente ingresó al departamento cerca de las 14 y se encontró con la dramática escena: Aguirre estaba en el piso, atado con precintos y con un trapo en la boca. Inmediatamente dio aviso al 911, lo que movilizó a efectivos policiales y personal de emergencias.

Cuando la División Homicidios de la Policía de la Ciudad arribó al edificio junto al SAME, confirmaron el fallecimiento del profesor. El departamento estaba revuelto, aunque uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que no se detectaron signos de ingreso forzado, un dato clave para la causa.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial donde se le realizará la operación de autopsia. Mientras tanto, la causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 58.

e_1772662860_3489

Investigación en marcha

La Justicia intenta determinar qué ocurrió en las horas previas al hallazgo y quién fue la última persona que estuvo con el docente. En ese sentido, se analizan cámaras de seguridad de la zona y se realizan pericias dentro de la vivienda para reconstruir la secuencia de los hechos.

El caso impactó en la comunidad educativa, donde Aguirre era reconocido por su trayectoria de más de dos décadas en la docencia universitaria. Además de dar clases en la UBA, participaba en el programa educativo que lleva estudios universitarios a contextos de encierro.

Mientras continúan las pericias y la recolección de testimonios, la principal hipótesis apunta a esclarecer si se trató de un homicidio cometido durante un robo u otro tipo de ataque dentro del departamento.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un árbitro denunció un robo en el vestuario y el club recibió una fuerte sanción

Robo de película en Italia: fingieron un control policial y volaron un camión 

Violento robo en Libertador: ataron a una mujer dentro de su casa y hay dos detenidos

Vecinos lincharon a un hombre tras un intento de robo en Palpalá

Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Lo que se lee ahora
condena a prision perpetua para el femicida de tamara fierro en fraile pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa. video
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias video
Consecuencias.

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel