Hallaron muerto y maniatado a un profesor universitario en su departamento

Un llamado al 911 alertó a la Policía y terminó revelando una escena estremecedora en la Ciudad de Buenos Aires: un profesor universitario fue hallado muerto y maniatado dentro de su departamento. El caso, que generó conmoción en el ámbito académico, es investigado por la Justicia como un posible crimen.

La víctima fue identificada como David Walter Aguirre , de 55 años, docente de la Universidad de Buenos Aires y director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores . Su cuerpo fue encontrado dentro de su vivienda ubicada en la calle Hidalgo al 300, en el barrio porteño de Caballito.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, un colaborador del docente ingresó al departamento cerca de las 14 y se encontró con la dramática escena: Aguirre estaba en el piso, atado con precintos y con un trapo en la boca. Inmediatamente dio aviso al 911, lo que movilizó a efectivos policiales y personal de emergencias.

Cuando la División Homicidios de la Policía de la Ciudad arribó al edificio junto al SAME, confirmaron el fallecimiento del profesor. El departamento estaba revuelto, aunque uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que no se detectaron signos de ingreso forzado , un dato clave para la causa.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial donde se le realizará la operación de autopsia. Mientras tanto, la causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 58.

Investigación en marcha

La Justicia intenta determinar qué ocurrió en las horas previas al hallazgo y quién fue la última persona que estuvo con el docente. En ese sentido, se analizan cámaras de seguridad de la zona y se realizan pericias dentro de la vivienda para reconstruir la secuencia de los hechos.

El caso impactó en la comunidad educativa, donde Aguirre era reconocido por su trayectoria de más de dos décadas en la docencia universitaria. Además de dar clases en la UBA, participaba en el programa educativo que lleva estudios universitarios a contextos de encierro.

Mientras continúan las pericias y la recolección de testimonios, la principal hipótesis apunta a esclarecer si se trató de un homicidio cometido durante un robo u otro tipo de ataque dentro del departamento.