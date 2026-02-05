Un árbitro denunció un robo en el vestuario y el club recibió una fuerte sanción

Un árbitro denunció que le robaron US$1500 del vestuario: dura sanción en el Ascenso.

Fernando Rekers se encontraba dirigiendo la final de ida de la Región Litoral Norte del Regional Federal Amateur, en la que el visitante, Defensores de Vilelas, se impuso por 1-0, y se vio envuelto en un hecho insólito: denunció el robo de 1.500 dólares desde el vestuario. Como consecuencia, el club anfitrión, Guaraní Antonio Franco, recibió una sanción severa.

El árbitro relató que desaparecieron teléfonos y billeteras con documentación, pese a que ninguna de las puertas que dan al exterior ni las internas del estadio habían sido forzadas.

Fernando Rekers, el árbitro del partido que Guaraní Antonio Franco perdió ante Defensores de Vilelas, denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario. La seguridad privada del club involucrada Tras la denuncia, la Policía realizó un operativo de búsqueda y logró recuperar los celulares sustraídos. Poco tiempo después, se confirmó que los responsables del ingreso eran los mismos miembros de la seguridad privada del club anfitrión, quienes contaban con las llaves correspondientes, motivo por el cual el Consejo Federal decidió aplicar una sanción al club.

Guaraní Antonio Franco fue sancionado por el robo de pertenencias a un árbitro. Asimismo, en su descargo, Rekers señaló que él y su equipo se vieron expuestos a actos de hostilidad, agresiones físicas y la irrupción de personas en el terreno de juego durante el encuentro.

Como consecuencia, la AFA aplicó a La Franja una multa equivalente a 300 boletos por tres partidos, lo que representa unos 13,5 millones de pesos, y además dispuso la inhabilitación del estadio durante ese mismo período. Paralelamente, el Consejo Federal impuso al presidente Gustavo Cardozo una sanción de un mes, con suspensión condicional.

