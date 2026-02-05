jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 11:17
Fútbol.

Por qué Google ya no muestra los resultados en vivo del fútbol argentino

El habitual panel que mostraba resultados y datos del partido ya no se visualiza en el buscador, y su ausencia no responde a problemas tecnológicos.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino.

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino.

Para una gran parte del público de la Liga Profesional, seguir los partidos desde Google se había vuelto un hábito cotidiano. Con solo tipear el nombre del equipo o del encuentro, aparecía de inmediato una ficha con el resultado en tiempo real, el desarrollo del juego, las alineaciones y la ubicación en el campeonato.

Esa opción, no obstante, ya no funciona para el fútbol argentino, y se supo el motivo por el cuál los hinchas no tienen a su alcance dicha posibilidad.

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino.

Google ya no muestra más los resultados de los partidos del fútbol argentino

Desde hace varias jornadas, Google dejó de mostrar el panel con los marcadores en vivo para los clubes del fútbol argentino. En vez de ese resumen inmediato, solo aparecen accesos a portales de noticias o servicios especializados, lo que fuerza a los usuarios a salir del buscador para conocer los datos del partido.

La falta resulta todavía más llamativa si se tiene en cuenta que la herramienta sigue operativa sin inconvenientes en torneos del exterior, como la Premier League inglesa, la liga española, la Serie A de Italia o el campeonato brasileño.

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino.

El cambio despertó desconcierto y alimentó múltiples especulaciones en redes sociales. Entre las más repetidas apareció la idea de un presunto desacuerdo financiero entre Google y la AFA, una versión que con el paso del tiempo perdió sustento. No hay un enfrentamiento con las autoridades del fútbol local ni una decisión intencional de eliminar esos contenidos.

La razón de fondo está relacionada con la procedencia de la información. El buscador no genera de manera propia los datos deportivos que exhibe, sino que los obtiene a través de compañías externas dedicadas a recopilar calendarios, resultados y acciones en tiempo real. En el caso del fútbol argentino, el vínculo con ese proveedor de estadísticas se encuentra, por ahora, interrumpido.

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino.

En pleno proceso de renegociación de ese convenio, la plataforma quedó sin el respaldo informativo indispensable para ofrecer marcadores actualizados al instante, lo que explica la baja del panel interactivo. De acuerdo con referentes de la industria, se trataría de un inconveniente temporal que podría normalizarse cuando se firme el entendimiento renovado.

Para una gran parte del público de la Liga Profesional, seguir los partidos desde Google se había vuelto un hábito cotidiano.

Hasta tanto se destrabe esa instancia, los hinchas tendrán que apoyarse en apps deportivas, señales oficiales o sitios especializados para mantenerse al tanto del desarrollo de los partidos de sus equipos.

