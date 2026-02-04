River Plate cierra un acuerdo récord para conciertos y el naming del Monumental

Los detalles del millonario acuerdo en River Plate por el nuevo naming y los recitales en el Monumental.

River Plate cerró un acuerdo estratégico por 110 millones de dólares más impuestos con tres compañías de primer nivel del sector del entretenimiento , que abarcará la organización exclusiva de shows y la cesión del naming rights del estadio Monumental durante los próximos diez años .

El pacto, señalado como el más importante en la historia del fútbol argentino en materia de espectáculos , involucra a Live Nation , DF Entertainment y Dale Play Live y representa un cambio significativo en la forma en que el club genera ingresos .

De acuerdo con el comunicado oficial del club , la alianza comenzará el 1° de enero de 2027 y tendrá una duración de diez años , otorgando la exclusividad en la organización de conciertos internacionales y latinoamericanos en el estadio de Núñez . Live Nation Entertainment , presente en más de 40 países y responsable de más de 40.000 eventos por año , encabeza el sector global del entretenimiento en vivo .

Junto a DF Entertainment y Dale Play Live , la compañía se encargará de la gestión del estadio para espectáculos musicales y shows , consolidando al Monumental como uno de los escenarios más destacados de América Latina , según destacó el club.

River Plate anunció detalles del ambicioso proyecto que llevará al estadio a tener una capacidad para 101 mil espectadores. Las 8 claves de la ampliación y el techado del estadio Monumental.

El acuerdo contempla la asignación de doce fechas anuales para conciertos y espectáculos, incluyendo los derechos comerciales y operativos relacionados. Si se realizan más eventos de los previstos en un año, River Plate percibirá ingresos adicionales proporcionalmente al valor de cada show extra.

El total del contrato se estructura en dos partidas principales: 80 millones de dólares por la realización de al menos 120 espectáculos durante la vigencia y 30 millones de dólares por el derecho de naming del estadio. Además, el club y las productoras acordaron repartir posibles excedentes derivados del naming, mientras que River Plate mantiene la facultad de aprobar la marca que se proponga para renombrar el Monumental.

River Plate anunció detalles del ambicioso proyecto que llevará al estadio a tener una capacidad para 101 mil espectadores.

Detalles financieros y derechos de naming

El comunicado oficial del club indica que “este acuerdo transforma de manera profunda el modelo económico de River Plate”. Según lo detallado, la mayor parte del dinero se cobrará durante el primer año, lo que brindará la posibilidad de planificar refuerzos para el plantel profesional, financiar obras de infraestructura y disminuir la deuda vigente. Los pagos restantes se realizarán de forma paulatina a lo largo de la década de vigencia del contrato.

Dentro del marco del convenio, DF Entertainment asumirá la organización de los conciertos internacionales, actividad que ya viene desarrollando en el Monumental desde 2022. Por su parte, Dale Play Live se encargará de los espectáculos de música latina, una división que busca ampliar la variedad y calidad de los artistas que se presentarán en el estadio durante los próximos años.

Estadio Monumental River Plate ampliará y techará el estadio Monumental.

Además, River Plate anunció un beneficio exclusivo para sus socios: “River Plate brindará a sus socios y socias un beneficio que contempla un cupo de hasta diez mil (10.000) entradas en preventa por cada artista”. Este acceso preferencial permitirá a los miembros adquirir localidades antes que el público general, reforzando así la vinculación del club con su comunidad de socios.

El acuerdo estratégico amplía las fuentes de ingresos de River Plate, que ya había generado recursos adicionales a partir de la modernización y expansión del estadio Monumental. Según la institución, este convenio proporciona previsibilidad y solidez financiera para los próximos años, fortaleciendo tanto el desarrollo deportivo como la estructura institucional y consolidando la proyección internacional de la marca en el sector del entretenimiento.

Stéfano Di Carlo, presidente de River.

Regulación del naming y potencial de ingresos extras

En cuanto al derecho de naming, el club aclaró que analizará y aprobará cualquier propuesta de rebautizo del estadio según sus propios criterios institucionales. “El Club se reserva expresamente el derecho de evaluar y aprobar la marca que eventualmente sea propuesta para el naming, conforme a sus criterios institucionales”, señala el comunicado oficial.

El convenio establece que, si los ingresos derivados del derecho de naming superan los 30 millones de dólares pactados, el excedente será distribuido entre las productoras y River Plate. Esto abre la posibilidad de obtención de recursos adicionales, dependiendo de la proyección comercial y el reconocimiento internacional que alcance el nombre del estadio.

Estadio Monumental River Plate ampliará y techará el estadio Monumental.

El Monumental, escenario de conciertos de gran envergadura y hogar de uno de los clubes más emblemáticos de Sudamérica, se consolida como un referente regional en el mercado de espectáculos. La asignación de fechas y la exclusividad para la producción de shows refuerzan esta posición y permiten al club maximizar la rentabilidad de su infraestructura renovada.

Impacto estratégico en lo deportivo y económico

Según la declaración oficial del club: “Este acuerdo permite encarar los próximos años con estabilidad y previsibilidad, impulsa el crecimiento deportivo e institucional del Club y potencia la presencia global de River Plate en la industria del entretenimiento”.

River Plate firmó un histórico acuerdo con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live por la realización de shows y el naming del Monumental.

La dirigencia destaca que esta estrategia económica permitirá reforzar el plantel profesional, sostener los proyectos de infraestructura y disminuir la deuda acumulada. En ese sentido, el club subraya que “gracias a esta alianza estratégica, River Plate afianza su liderazgo regional, potencia su presente competitivo y asegura un futuro económico sólido y ordenado, acorde con su historia y su magnitud deportiva”.