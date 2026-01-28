jueves 29 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de enero de 2026 - 21:55
Torneo Apertura.

River Plate derrotó a Gimnasia de La Plata por 2 a 0

Con dos goles de Juan Fernando Quintero, el equipo de Marcelo Gallardo ganó en el Monumental y suma su segunda victoria consecutiva.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Lee además
Marcelo Gallardo tiene nuevo refuerzo
Sorpresa.

River Plate cerró a un inesperado refuerzo ecuatoriano del Chelsea
Las 8 claves de la ampliación y el techado del estadio Monumental.   video
Fútbol argentino.

River Plate: los 8 puntos claves del plan de ampliación y techado del Estadio Monumental

Desde el inicio, el Millonario se adueñó de la posesión de la pelota frente a un Gimnasia que optó por replegarse en su propio campo y apostar al contraataque. El trámite del partido cambió rápidamente cuando, a los 12 minutos, Manuel Panaro cometió una dura infracción sobre Fausto Vera. Tras la revisión del VAR, el árbitro Pablo Dóvalo le mostró la tarjeta roja, dejando al conjunto platense con diez jugadores.

Con superioridad numérica, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo acentuó su dominio y generó varias situaciones claras. Matías Viña contó con dos remates peligrosos, mientras que Juanfer Quintero exigió a Nelson Insfrán con un tiro libre bien resuelto por el arquero visitante.

Sin embargo, sobre los 40 minutos del primer tiempo, una nueva infracción en la medialuna del área le permitió al colombiano tomarse revancha: ejecutó un preciso tiro libre que se clavó en el ángulo para abrir el marcador y desatar el festejo en Núñez.

image
Gan&oacute; River Plate.

Ganó River Plate.

Segundo tiempo

Apenas iniciado el complemento, River volvió a golpear. A los 4 minutos, tras una buena asociación ofensiva, Juan Fernando Quintero apareció dentro del área y definió con calidad para sellar el 2-0 y su doblete personal.

El encuentro tuvo otra incidencia importante a los 11 minutos del segundo tiempo, cuando Matías Viña fue expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla luego de llegar tarde en un cruce con Santiago Villarreal. Pese a quedar con diez, River manejó los tiempos del partido y sostuvo la ventaja sin sobresaltos.

Embed

dfveesr

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River Plate cerró a un inesperado refuerzo ecuatoriano del Chelsea

River Plate: los 8 puntos claves del plan de ampliación y techado del Estadio Monumental

River Plate vs. Gimnasia y Esgrima La Plata: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Barracas Central cayó frente a River Plate 1-0 con un gol de Gonzalo Montiel

¿Cuándo vuelve Franco Armani de su lesión?

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy presentó su campaña de socios 2026: precios y formas de pago

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige y qué zonas

Fatal accidente en Lozano video
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

El estado de las rutas en Jujuy (Foto de archivo). video
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay crecidas de ríos y obras viales

Félix tiene 93 años y hasta los 90 ejerció como pediatra en Córdoba.
Redes sociales.

Viral: una joven lanzó un emprendimiento y gracias a su abuelo las ventas se dispararon

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel