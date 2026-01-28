River Plate cerró a un inesperado refuerzo ecuatoriano del Chelsea

River Plate cerró este miércoles su cuarto refuerzo y es un delantero ecuatoriano que fue comprado por el Chelsea y cedido a Francia, que ahora lo cede al equipo argentino en calidad de préstamo. No hay más detalles de la operación.

Se trata de Kendry Páez, extremo de 18 años que estaba a préstamo en el Racing de Estrasburgo . Ambas instituciones ya acordaron el traspaso mediante un préstamo por un año. El delantero viaja a Buenos Aires para someterse a pruebas médicas.

Chelsea tomó la decisión de romper el préstamo con el Racing de Estrasburgo , donde el atacante no había tenido minutos. El ecuatoriano aceptó la cesión a River con el objetivo de llegar de la mejor manera a la próxima Copa del Mundo.

Quién es el nuevo jugador de River Plate

Kendry Páez debutó a los 15 años en Independiente del Valle y, en 2023, Chelsea lo compró a cambio de 10 millones de euros. Luego de destacarse en los combinados juveniles de la Tricolor, el 25 de febrero de 2023 debutó de manera profesional con Independiente del Valle.

“El ecuatoriano, que se unirá al Chelsea después de cumplir 18 años, ya se ha ganado una reputación en Sudamérica como uno de los jóvenes talentos más brillantes y creativos del momento, gracias a su combinación de hábil regate junto con la visión y técnica para abrir las defensas con sus pases”, describió la institución de la Premier League en aquel entonces.

A sus 16 años debutó con la selección mayor de Ecuador en la victoria por 2-1 contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. A mediados de 2025 llegó a Inglaterra. “El acuerdo para traer a Páez a Stamford Bridge se cerró en junio de 2023, pero recién pudo completar su traslado después de cumplir 18 años en mayo”, confirmó el Chelsea en un comunicado oficial.

Luego fue cedido al equipo francés. Páez ya registra un total de 91 partidos oficiales a nivel clubes, en los que convirtió 15 goles y brindó ocho asistencias. 70 encuentros con Independiente del Valle y 21 con Racing de Estrasburgo, más 23 partidos con la selección de Ecuador donde marcó dos tantos y dio tres pases de gol.

El atacante de 18 años se convertirá en el cuarto refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. El Millonario comenzó el año con una victoria por 1-0 contra Barracas Central por el Torneo Apertura.