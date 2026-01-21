Barracas Central vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Barracas Central recibe el próximo sábado 24 de enero a River Plate por la fecha 1 del Apertura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate fue el ganador por 3 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Nicolás Ramírez.

