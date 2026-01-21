Barracas Central vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Barracas Central recibe el próximo sábado 24 de enero a River Plate por la fecha 1 del Apertura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Barracas Central recibe el próximo sábado 24 de enero a River Plate por la fecha 1 del Apertura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate fue el ganador por 3 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Nicolás Ramírez.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.