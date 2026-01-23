Torneo Apertura: día y horario confirmado para Boca vs. Riestra

Boca será local ante Deportivo Riestra en el estreno de la Zona A del Torneo Apertura 2026 . El encuentro se disputará en La Bombonera el domingo 25 de enero , con transmisión en vivo desde las 18.30 para Argentina , Chile y Uruguay , y a las 16.30 en Colombia , Perú y Ecuador .

El Xeneize pone primera en un año clave , marcado por su vuelta a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una sequía de títulos que ya roza los cuatro años . Del otro lado, el Malevo buscará consolidarse y dar pelea para ser protagonista del certamen.

Boca recibirá a Deportivo Riestra en la primera fecha de la Zona A.

Mientras siguen las gestiones por la posible llegada de Marino Hinestroza , Boca aún no incorporó refuerzos . En ese contexto, todas las miradas estarán puestas en Leandro Paredes , Ander Herrera y Exequiel Zeballos .

Dentro de un mercado de pases con varias caras nuevas, en Deportivo Riestra se destacan especialmente las llegadas de Nicolás Watson , Iván López y José Ingratti . Al mismo tiempo, el equipo logró conservar piezas importantes del plantel , como Antony Alonso y Milton Céliz .

Cuándo juegan Boca vs. Riestra por el Torneo Apertura 2026.

El presente de cada equipo y antecedentes de este cruce

Boca apunta a recuperar protagonismo en todos los frentes, con la meta de volver a levantar un título local, algo que no consigue desde 2022. En su retorno a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos temporadas de ausencia, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda ajustó detalles con dos amistosos: un empate 0 a 0 frente a Millonarios y una victoria por 2 a 1 ante Olimpia.

Boca recibirá a Deportivo Riestra en la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026 en La Bombonera el domingo 25 de enero.

Deportivo Riestra afronta un 2026 especial, marcado por su estreno en el plano internacional tras haber asegurado un lugar en la Copa Sudamericana gracias a su rendimiento en la tabla anual. Con la mira puesta en prolongar este momento histórico, Gustavo Benítez continúa al frente del conjunto blanquinegro.

El único cruce previo entre ambos se disputó el 27 de octubre de 2024 y terminó en empate 1 a 1, con anotaciones de Brian Sánchez y Edinson Cavani.

Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura 2026.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

Boca y Deportivo Riestra jugarán el domingo 25 de enero con la transmisión en vivo de TNT Sports para Argentina y Disney+ al resto de Latinoamérica. El partido iniciará a las 18:30 (ARG, CHI, URU) y 16:30 (COL, PER, ECU).