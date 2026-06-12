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12 de junio de 2026 - 20:03
Pasión.

Mundial 2026: uno por uno, cómo son los 16 estadios donde se juegan los partidos

La Copa del Mundo se disputa en Canadá, México y Estados Unidos, con 16 sedes, 48 selecciones y 104 partidos.

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Por  Federico Franco
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Las sedes de Canadá y México

Canadá tiene dos sedes mundialistas: Toronto y Vancouver. El Toronto Stadium, conocido como BMO Field, será uno de los escenarios del certamen, mientras que el BC Place de Vancouver también recibirá partidos. Este último ya fue sede de eventos internacionales importantes, como la final del Mundial femenino 2015.

México cuenta con tres estadios: el Azteca, el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey. El Azteca tendrá un valor especial porque será el primer estadio en recibir tres partidos inaugurales de Copas del Mundo.

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Estados Unidos, el país con más estadios

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de sedes. Entre los estadios elegidos aparecen el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el Gillette Stadium de Boston, el AT&T Stadium de Dallas, el NRG Stadium de Houston, el Arrowhead Stadium de Kansas City, el SoFi Stadium de Los Ángeles, el Hard Rock Stadium de Miami, el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el Levi’s Stadium de San Francisco y el Lumen Field de Seattle.

La gran final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva York/Nueva Jersey. Ese escenario será el encargado de cerrar una Copa del Mundo que promete ser inédita por su formato, su extensión y la cantidad de ciudades involucradas.

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