Lionel Messi emocionó en la previa del Mundial con un posteo y una canción del Indio Solari

El conmovedor posteo de Messi a horas de disputar su sexto Mundial con la Selección.

Lionel Messi sorprendió al elegir una canción de Indio Solari para musicalizar un video de entrenamiento que compartió en su cuenta de Instagram , apenas una semana después del fallecimiento del artista . La pieza seleccionada fue “Encuentro Con Un Ángel Amateur” , interpretada por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado , el proyecto musical más reciente del histórico referente del rock nacional .

En la publicación puede verse a la Pulga realizando ejercicios en Kansas City y mostrando un gesto distendido y alegre . Sin embargo, la letra de la canción que acompaña las imágenes transmite un mensaje muy diferente al clima del entrenamiento .

“ Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando ”. Esos fragmentos fueron los que Lionel Messi eligió para acompañar su rutina de entrenamiento . Días antes de la publicación del video, y tras el fallecimiento de Indio Solari , había circulado un mensaje de audio que el artista le había enviado al capitán de la selección argentina , quien además expresó públicamente sus condolencias . En ese contexto, la selección de la canción parece tener un significado simbólico que va más allá de lo meramente musical .

MESSI RECORDÓ AL INDIO SOLARI El capitán de la Selección Argentina subió un video a sus redes con la canción “Encuentro con un Ángel Amateur”. pic.twitter.com/ZwwmCrBgye

La estrofa completa que acompaña el posteo señala lo siguiente: “ Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses, quizá, no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabés cuándo comienza ”.

Messi disputará su sexto Mundial.

Son versos ajenos, pero que en el contexto —o en la publicación— de un futbolista que está a pocos días de afrontar su sexto Mundial adquieren una dimensión especial y mucho más profunda.

Es que Lionel Messi, con 38 años, llega a Estados Unidos cargando la sensación de que se trata del tramo final de su carrera en la máxima cita del fútbol mundial. El certamen, que comenzará el 16 de junio con el debut de Argentina ante Argelia en el Kansas City Stadium, aparece, en principio, como su última Copa del Mundo. Todo lo que ocurra después de ese partido se proyecta como un territorio incierto para el fútbol argentino.

El último amistoso antes del Mundial y una señal futbolística

En la previa del estreno mundialista apareció una señal clara de que su físico todavía responde en alto nivel competitivo. El 9 de junio, en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, la selección argentina superó 3-0 a Islandia en su último amistoso previo al Mundial.

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo.

Lionel Messi ingresó a los 67 minutos, recibió la cinta de capitán de Cristian Romero y, en su primera intervención, habilitó a Lautaro Martínez dejándolo mano a mano con el arquero Elías Rafn Ólafsson. La jugada derivó en un penal que él mismo se encargó de ejecutar con un remate fuerte y preciso: fue su gol número 117 con la camiseta argentina en 199 partidos disputados.

Ese gol tuvo un valor histórico adicional. Con 38 años, 11 meses y 14 días, Lionel Messi pasó a ser el futbolista de mayor edad en convertir con la camiseta de la selección, superando una marca que pertenecía a Ángel Labruna desde el 7 de julio de 1957, cuando había anotado frente a Brasil con 38 años, 9 meses y 8 días. Un registro que permaneció vigente durante 69 años.

Su recorrido en los Mundiales comenzó en Alemania 2006, cuando apenas tenía 18 años. En esa edición disputó tres encuentros —uno desde el arranque— y convirtió un gol en la goleada 6-0 ante Serbia y Montenegro.

El conmovedor posteo de Messi a horas de disputar su sexto Mundial con la Selección.

A partir de allí, cada ciclo mundialista fue dejando un capítulo distinto en su trayectoria: la ausencia de goles en Sudáfrica 2010 bajo la conducción de Diego Maradona, los cuatro tantos convertidos y la final perdida frente a Alemania en Brasil 2014, la despedida temprana en octavos de final contra Francia en Rusia 2018, y finalmente Qatar 2022, donde marcó siete goles en siete encuentros y terminó levantando el trofeo mundial tras vencer nuevamente a Francia en una definición histórica que muchos ubican entre las más emocionantes en la historia del certamen.

Una carrera mundialista que sigue haciendo historia

Arriba a su sexto y último Mundial con un registro total de 13 goles y ocho asistencias en la historia de la Copa del Mundo. Con esa marca se ubica en el cuarto puesto del ranking histórico, igualando al francés Just Fontaine, quien también cerró su carrera mundialista con 13 tantos, aunque todos convertidos en una sola edición, la de Suecia 1958, disputada en apenas seis encuentros.

El astro rosarino optó por una pieza particular para musicalizar el video que compartió en sus redes sociales.

Por encima aparecen el alemán Miroslav Klose con 16 goles, el brasileño Ronaldo Nazário con 15 y otro alemán, Gerd Müller, con 14. Además, si suma dos asistencias más alcanzará la decena, cifra que también logró Pelé a lo largo de toda su participación en Mundiales.

Con 26 encuentros jugados en Copas del Mundo, Lionel Messi ya dejó atrás las marcas del alemán Lothar Matthäus (25), de Miroslav Klose (24), del italiano Paolo Maldini (23) y del portugués Cristiano Ronaldo (22).

Su sola participación en el próximo Mundial lo posicionará como el futbolista con mayor cantidad de presencias en la historia del torneo, un registro que también podría igualar Cristiano Ronaldo y que ya consiguió el arquero mexicano Guillermo Ochoa. Además, considerando que una selección que alcance la final en 2026 disputará hasta ocho partidos, el escenario abre la posibilidad de que Messi siga ampliando ese récord histórico.

Lionel Messi eligió una canción del Indio Solari para acompañar un video de entrenamiento que publicó en su cuenta de Instagram.

El sexto Mundial en el horizonte y los desafíos que quedan

Existe también un desafío adicional, tan atractivo como complejo: integrarse al selecto grupo de futbolistas con mayor cantidad de finales en Copas del Mundo. En ese ranking aparecen nombres históricos como Pelé, Cafú y Ronaldo Nazário por Brasil, junto con los alemanes Lothar Matthäus y Pierre Littbarski, todos ellos con tres finales disputadas. En ese contexto, Lionel Messi ya acumula dos definiciones mundialistas —Brasil 2014 y Qatar 2022— y buscará alcanzar una tercera final.

En el plano de clubes y selección, Messi llegó en marzo de 2026 a los 900 goles oficiales en su carrera profesional, tras marcar ante Nashville SC en la Concachampions. Actualmente, su registro asciende a 910 anotaciones y 414 asistencias en un total de 1.155 partidos disputados.

Lionel Messi disputará su sexto Mundial.

Con la camiseta de la Selección Argentina de fútbol acumula 199 partidos disputados, con 117 goles convertidos y 61 asistencias. En su palmarés figuran 48 consagraciones, entre ellas la Copa América 2021, la Copa Mundial de la FIFA 2022 y la MLS Cup 2025 obtenida con el Inter Miami CF, el primer título histórico en la institución.

El estreno de Argentina frente a Argelia está programado para el 16 de junio en el Kansas City Stadium, con inicio a las 22:00 (hora argentina).