El inesperado cruce de Lionel Messi con un rival de Islandia: "¿Te acordás quién soy?"

El futbolista que sorprendió a Lionel Messi y le recordó que jugó con su papá.

El amistoso entre la Argentina e Islandia dejó una escena llamativa una vez terminado el partido. Tras la victoria por 3-0 , en la que Lionel Messi convirtió uno de los goles , un rival se acercó al capitán y le hizo una pregunta inesperada: “ ¿Te acordás quién soy? ”.

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El breve intercambio puso al descubierto una historia compartida que se remonta a los comienzos de Messi en el FC Barcelona. Más tarde, durante la zona mixta , el propio Messi relató cómo fue esa conversación y explicó el origen del vínculo .

“Me dijo, ‘ ¿te acordás quién soy? ’. La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen . No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento . Pero no me acordaba, era muy chico”, detalló el 10 .

El futbolista que sorprendió a Lionel Messi y le recordó que jugó con su papá.

Las cámaras registraron el momento , en el que primero se vio la sorpresa del rosarino y luego una reacción mucho más cálida cuando entendió quién era la persona que lo había interpelado. El futbolista detrás de la curiosa historia es Andri Gudjohnsen, atacante de 24 años de Islandia, que recientemente enfrentó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el último amistoso antes del estreno en el Mundial 2026 .

Embed "ME DIJO, ¿TE ACORDÁS QUIÉN SOY"



Leo Messi se refirió al cruce con Daníel Tristan Gudjohnsen, hijo de su ex compañero en el Barcelona.



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Quién es Andri Gudjohnsen

Nacido en Londres en 2002, Andri es hijo de Eidur Gudjohnsen, el ex delantero islandés que formó parte del plantel del FC Barcelona entre 2006 y 2009, precisamente durante la etapa en la que Messi comenzaba a consolidarse como una de las máximas figuras del equipo catalán.

Durante su etapa en el FC Barcelona, Eidur Gudjohnsen coincidió en entrenamientos y partidos con un joven Lionel Messi. De acuerdo con el propio relato del capitán argentino, en aquellos años era habitual que el hijo del delantero islandés acompañara a su padre en las instalaciones del club.

Casi veinte años después, ambos volvieron a cruzarse en una situación difícil de imaginar por entonces: un amistoso internacional disputado en el Jordan-Hare Stadium, donde los dos tuvieron un papel destacado, aunque desde lugares muy distintos.

Andri Gudjohnsen.

Antes de llegar a la selección de Islandia, la carrera de Andri Gudjohnsen pasó por las categorías juveniles del RCD Espanyol y por la cantera del Real Madrid CF, institución en la que permaneció durante cuatro temporadas y con cuyo equipo filial llegó a disputar varios encuentros.

Tras finalizar su ciclo en el club madrileño en 2022, el atacante continuó su carrera en el IFK Norrköping de Suecia, luego pasó por el Lyngby BK de Dinamarca y más tarde defendió los colores del KAA Gent en Bélgica. En 2025 volvió al fútbol inglés al incorporarse al Blackburn Rovers F.C., donde milita actualmente.

La historia de una familia unida al fútbol europeo

Su estreno con la selección de Islandia se produjo en septiembre de 2021, y pocos días después convirtió su primer tanto internacional en un empate ante North Macedonia national football team. El duelo amistoso frente a Argentina le brindó la oportunidad de compartir cancha con uno de los referentes que admiraba desde chico, en una escena que conectó recuerdos de su niñez con su presente como futbolista profesional.

Embed Messi had a long conversation with this Icelandic player because he was told that he and his dad, Eiður Guðjohnsen, used to be teammates at Barcelona.



Imagine playing long enough to play against your ex teammate's son

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Su padre, Eidur Gudjohnsen, hoy tiene 47 años y puso fin a su carrera como profesional en 2016, luego de su paso por el Molde FK de Noruega. Aunque ese mismo año estuvo cerca de afrontar una última etapa en el fútbol de India, una lesión frustró esa posibilidad y le impidió añadir un nuevo destino a una trayectoria que había comenzado en 1994 con el Valur de Islandia.

A lo largo de su carrera, el exdelantero construyó un recorrido por algunos de los clubes más importantes de Europa. Tras destacarse en el PSV Eindhoven, también vistió las camisetas de Chelsea F.C., AS Monaco FC y Tottenham Hotspur F.C., además de su etapa en el FC Barcelona entre 2006 y 2009, una de las numerosas experiencias que acumuló durante su extensa trayectoria profesional.

Durante esos años, Gudjohnsen padre presenció de cerca la rápida irrupción de Lionel Messi, quien había debutado con el primer equipo del FC Barcelona en un encuentro amistoso disputado a finales de 2003 y comenzaba a consolidar una carrera extraordinaria.

Eidur Gudjohnsen jugó con Messi.

El último ensayo antes del debut mundialista

El compromiso disputado en Alabama representó el último ensayo de la selección argentina conducida por Lionel Scaloni antes de su estreno en el Mundial, previsto para el 16 de junio frente a Algeria national football team. El amistoso concluyó con una victoria por 3-0 sobre Iceland national football team, gracias a los goles de Valentín Barco, Lionel Messi, de penal, y Thiago Almada.

El técnico argentino decidió presentar una alineación con varios habituales suplentes, preservando a numerosos titulares de cara al inicio de la Copa del Mundo. Sin embargo, aprovechó el encuentro para otorgar rodaje a futbolistas que venían recuperándose de distintas molestias físicas, entre ellos Nico Paz, Nicolás González, Cristian Romero y Gonzalo Montiel.

Por su parte, la figura de Inter Miami CF también expresó su entusiasmo por disputar una nueva Copa del Mundo. Será la sexta participación mundialista de Lionel Messi, una marca que lo ubicará en un lugar histórico.

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“Se había generado algo por lo que había dicho en el Mundial anterior, que era difícil que vuelva a estar por la cantidad de años que tenían que pasar; pero bueno, se fue dando que me fui sintiendo bien y viendo el día a día. Tuve la oportunidad de jugar, de agarrar ritmo, de ir teniendo minutos y se dio natural”, apuntó.

“Me sentí muy bien. Tenía ganas de arrancar ya, de jugar un ratito para ir sacándome los miedos normales que te quedan cuando tenés una molestia. Ahora queda una semana para ponernos a punto y llegar de la mejor manera al debut”, detalló el capitán en su regreso a los campos de juego.

Y después, sumó: “Veníamos hablando, me venía sintiendo bien. No queríamos acelerar nada porque hacía poco del último partido que había jugado en Miami. Fuimos de a poco, no era la idea que jugara contra Honduras”.

El mensaje de Lionel Messi para los hinchas antes del Mundial

A pocos días del estreno frente a Argelia, el capitán de la Argentina envió un mensaje directo a los simpatizantes de cara al comienzo del torneo. “Cada vez que se empieza una competición, más un Mundial, con mucha ilusión. Este grupo no lo iba a dejar tirado y lo demostró durante este año que compite y sigue demostrando que está con la misma ilusión y ganas”.

Messi palpitó lo que será su última Copa del Mundo.

Por si quedaban dudas, prosiguió: “Es un grupo muy ganador, que quiere siempre más. Iremos paso a paso con muchas ganas e ilusión y convencidos de lo que somos capaces”.

“Este grupo se lo merece. Lo vamos a intentar como siempre. Que la gente no tenga duda que vamos a dejar todo como lo hicimos durante este tiempo. Tenemos la suerte de tener resultados positivos en los últimos años y es difícil, cada vez cuesta más. Acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentarlo, le va a costar a los rivales ganarnos porque es una selección muy competitiva”, concluyó.