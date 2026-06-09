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9 de junio de 2026 - 13:26
Deportes.

Salta: Las escuelas podrán transmitir los partidos de la Selección Argentina en el Mundial

Así lo resolvió el Ministerio de Educación de Salta. Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial se abordarán como un recurso pedagógico transversal.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Mundial en las escuelas (Foto ilustrativa)

El Mundial en las escuelas (Foto ilustrativa)

El Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Salta autorizó a las instituciones educativas de todos los niveles a transmitir dentro de los establecimientos la inauguración del Mundial y los encuentros en los que juegue la Selección Argentina, indicando además que la continuidad pedagógica deberá garantizarse.

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La resolución, firmada por la Secretaría de Gestión Educativa, establece que cada unidad educativa organizará la transmisión según las características de sus instalaciones, sin afectar el desarrollo de las clases, el servicio alimentario escolar ni las actividades complementarias previstas.

Mundial de Qatar 2022
El Mundial en las escuelas

El Mundial en las escuelas

Recurso pedagógico en las escuelas

Desde la cartera educativa se promueve además el abordaje del Mundial como un recurso pedagógico transversal. Se sugiere articular contenidos de Geografía, Historia, Formación Ética y Ciudadana, Educación Física, Matemática, Lenguas Extranjeras, Arte y Educación para la Salud, entre otras áreas, para convertir la cobertura del evento en una oportunidad de aprendizaje y participación para la comunidad escolar.

La medida pretende acompañar “uno de los acontecimientos deportivos de mayor relevancia internacional”, reconociendo el interés del torneo entre niños, adolescentes y jóvenes y procurando que la experiencia colectiva se traduzca en propuestas educativas.

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