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9 de junio de 2026 - 10:14
Deportes.

La predicción de Mhoni Vidente para el Mundial 2026: las selecciones con más chances

La astróloga anticipó quiénes, según su visión, aparecen mejor posicionados para pelear por el título en la Copa del Mundo que se jugará este año.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mhoni Vidente predijo quiénes podrían ganar el Mundial 2026.

Mhoni Vidente predijo quiénes podrían ganar el Mundial 2026.

A medida que se acerca el comienzo del Mundial 2026, crecen las especulaciones y pronósticos sobre el desenlace del torneo más importante del fútbol. Entre las voces que despertaron mayor interés aparece la de la astróloga cubana Mhoni Vidente, quien dio a conocer sus predicciones para la competencia que se hará en EE.UU, México y Canadá.

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En una de sus apariciones habituales, la astróloga compartió sus proyecciones sobre el desarrollo del torneo y mencionó cuáles serían, a su criterio, los equipos con mayores posibilidades de quedarse con el trofeo, además de anticipar distintos episodios que podrían marcar la competencia.

La astróloga cubana habló sobre la próxima Copa del Mundo y aseguró que varios seleccionados tienen chances de disputar el partido decisivo.

Consultada acerca del futuro campeón del mundo, Mhoni prefirió no inclinarse por una sola selección. “Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial”, afirmó.

Mhoni Vidente lanzó una preocupante advertencia para el Mundial 2026 y apuntó a tres ciudades de Estados Unidos

No obstante, las declaraciones que generaron mayor repercusión estuvieron relacionadas con escenarios que exceden el ámbito deportivo. Entre sus pronósticos, la vidente alertó sobre eventuales episodios de violencia durante la realización del torneo, con especial énfasis en posibles incidentes que podrían ocurrir en Estados Unidos.

La Pulga con la Copa del Mundo en Qatar 2022.

“No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar callos en Irán, Irak, Pakistán y en la India, en lugares muy fuertes, sin que le tumbaran completamente aviones, sin que le hicieran atentados en aeropuertos, en consulados o si no en los partidos”, manifestó.

También identificó a ciudades como Houston, Chicago y Miami entre los lugares que, según su visión, podrían enfrentar mayores niveles de exposición a este tipo de amenazas. En ese contexto, sostuvo que los organismos responsables deberían reforzar los operativos de prevención y los controles de seguridad durante el campeonato.

Mhoni Vidente encendió las alarmas con una predicción sanitaria para el Mundial 2026

La astróloga también se refirió a cuestiones sanitarias y aseguró que observa un incremento en la propagación de enfermedades durante el desarrollo de la Copa del Mundo. De acuerdo con su pronóstico, podrían aparecer focos de distintos virus en los tres países que albergarán el torneo: Estados Unidos, México y Canadá.

SoFi Stadium, el imponente lugar del debut de Estados Unidos.

“Sí creo que va a alcanzar a llegar virus de todas las índoles, del ébola, del hantavirus, del rotavirus a Estados Unidos, a México y a Canadá”, manifestó al exponer su visión sobre lo que podría ocurrir en esos territorios.

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