lunes 08 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de junio de 2026 - 07:18
19

Corea del Sur y Chequia se cruzan por primera vez en un Mundial

Te contamos la previa del duelo Rep. de Corea vs República Checa, que se enfrentarán en el estadio Guadalajara el próximo jueves 11 de junio a las 23:00 (hora Argentina).

+ Seguir en
Corea del Sur y Chequia se cruzan por primera vez en un Mundial
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo A del Mundial se jugará el próximo jueves 11 de junio a las 23:00 (hora Argentina).

Lee además
Hinchada Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Hoy es el Día del Hincha de Gimnasia de Jujuy: ¿Por qué se celebra el 8 de junio?
Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará
Fútbol.

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará

Corea del Sur y República Checa cierran la actividad de la primera jornada del Grupo A, zona que comparten junto a México y Sudáfrica.

Corea del Sur suma 11 presencias consecutivas en la Copa del Mundo, desde México 1986, y 12 en total desde su debut en Suiza 1954. Su mejor actuación, y la más alta de un seleccionado asiático, se dio en 2002, cuando finalizó cuarta tras perder ante Turquía el partido por el tercer puesto.

El equipo de Hong Myung-bo posee el récord de más goles encajados en una misma edición: 16, en Suiza 1954.

República Checa, en tanto, vuelve a la máxima competencia del fútbol luego de 20 años de ausencia. Suma 8 participaciones mundialistas incluyendo las de Checoslovaquia, aunque solo disputó una bajo su actual denominación: Alemania 2006.

Chequia logró su clasificación a este Mundial en el repechaje, donde superó a Dinamarca en la tanda de penales tras igualar 2-2 en tiempo reglamentario y suplementario.

Nunca se enfrentaron en Mundiales, aunque sí se cruzaron en tres amistosos internacionales. El historial entre ambos permanece completamente equilibrado: un empate en 1998 y un triunfo por lado, con festejo de los checos en 2001 y de los surcoreanos en 2016.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Rep. de Corea en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo A - Fecha 2: vs México: 18 de junio - 22:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 3: vs Sudáfrica: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de República Checa en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo A - Fecha 2: vs Sudáfrica: 18 de junio - 13:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 3: vs México: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)
Horario Rep. de Corea y República Checa, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hoy es el Día del Hincha de Gimnasia de Jujuy: ¿Por qué se celebra el 8 de junio?

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará

Copa Jujuy: desestimaron el reclamo de Racing de Ojo de Agua y Talleres sigue en carrera

La Selección Argentina le ganó a Honduras por 2 a 0 en el primer amistoso rumbo al Mundial 2026

Gimnasia de Jujuy fue goleado 3-0 por Atlanta y perdió la punta

Lo que se lee ahora
Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará
Fútbol.

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Castración y vacunación antirrábica: el cronograma semanal en barrios de Jujuy
Jujuy.

Vacunación y registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: el cronograma completo

Intentó atropellar a un policía durante un operativo y terminó detenido en Malvinas - Imágenes del drone del operativo video
Jujuy.

Casi atropella a un policía, huyó y lo detuvieron en Malvinas

Claudio Barrrelier y Osvaldo Fassetta, imputados en el caso de Agostina Vega.
País.

Caso Agostina Vega: esta semana esperan declaraciones claves de los acusados

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará
Fútbol.

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará

El uruguayo recibió la eutanasia tra luchar varios años contra el dolor.
Mundo.

Segunda persona en recibir la eutanasia en Uruguay: quién era Pablo Canepa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel