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22 de julio de 2026 - 17:14
Deportes.

Las chicas de Palermo se consagraron campeonas de la Copa Jujuy 2026

Las Canarias derrotaron 1 a 0 a las Chacareras y ganaron por quinta vez el certamen provincial de fútbol femenino.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Palermo campeón de la Copa Jujuy.

Palermo campeón de la Copa Jujuy.

Palermo campeón de la Copa Jujuy.

Palermo campeón de la Copa Jujuy.

    El equipo femenino de Sportivo Palermo se consagró campeón por quinta vez de la Copa Jujuy 2026 luego de vencer por 1 a 0 a Atlético El Carmen en la gran final disputada este miércoles por la tarde. El único tanto del partido lo marcó Selene Vilca.

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    Cabe destacar que las Canarias ganaron el certamen en 2021, 2022, 2023, 2025 y 2026.

    El encuentro se jugó en el estadio Emilio Fabrizzi de Palpalá, donde Palermo volvió a demostrar su protagonismo en el fútbol femenino provincial y alcanzó su quinto trofeo en la competencia.

    Palermo campe&oacute;n.

    Palermo campeón.

    El camino de los finalistas

    Para llegar al partido decisivo, Atlético El Carmen derrotó 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy en el estadio La Tablada y consiguió su lugar en la definición.

    Por su parte, Sportivo Palermo superó 3 a 1 a Cusi Cusi en semifinales y volvió a meterse en una final de la Copa Jujuy.

    En el duelo por el título, Palermo logró imponerse por la mínima diferencia y sumó una nueva conquista a su historial en el certamen provincial.

    Palermo campeón de la Copa Jujuy.

    Palermo campeón de la Copa Jujuy.

    Fixture de la Fecha 1 de la Liga Jujeña de Fútbol

    Viernes 24 de julio

    Cuyaya vs Universitarios

    Estadio “La Tablada”

    Femenino a las 14:00

    Masculino a las 16:00

    Gorriti vs Alberdi

    Fausto Tejerina

    Femenino a las 14:00

    Masculino a las 16:00

    Gimnasia de Jujuy vs Malvinas

    Papel Noa

    Femenino a las 14:00

    Masculino a las 16:00

    Comercio vs Palermo

    Jesús Flores

    Femenino a las 14:00

    Masculino a las 16:00

    Los Perales vs San Francisco

    Fortín Gaucho

    Femenino a las 14:00

    Masculino a las 16:00

    El Cruce vs La Viña

    La Tablada

    Masculino a las 21:00

    Femenino: Suspendido

    Sábado 25 de julio

    Luján vs Belgrano

    La Tablada

    Femenino a las 14:00

    Masculino a las 16:00

    Domingo 26 de julio

    Nieva vs Zapla

    La Tablada

    Femenino a las 14:00

    Masculino a las 16:00

    Lavalle vs Talleres de Perico

    Libero Bravo

    Femenino a las 14:00

    Masculino a las 16:00

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