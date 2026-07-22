Las chicas de Palermo se consagraron campeonas de la Copa Jujuy 2026

Palermo campeón de la Copa Jujuy. Palermo campeón de la Copa Jujuy.

El equipo femenino de Sportivo Palermo se consagró campeón por quinta vez de la Copa Jujuy 2026 luego de vencer por 1 a 0 a Atlético El Carmen en la gran final disputada este miércoles por la tarde. El único tanto del partido lo marcó Selene Vilca.

Cabe destacar que las Canarias ganaron el certamen en 2021, 2022, 2023, 2025 y 2026.

El encuentro se jugó en el estadio Emilio Fabrizzi de Palpalá, donde Palermo volvió a demostrar su protagonismo en el fútbol femenino provincial y alcanzó su quinto trofeo en la competencia.

Palermo campeón. El camino de los finalistas Para llegar al partido decisivo, Atlético El Carmen derrotó 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy en el estadio La Tablada y consiguió su lugar en la definición.

Por su parte, Sportivo Palermo superó 3 a 1 a Cusi Cusi en semifinales y volvió a meterse en una final de la Copa Jujuy. En el duelo por el título, Palermo logró imponerse por la mínima diferencia y sumó una nueva conquista a su historial en el certamen provincial. Palermo campeón de la Copa Jujuy. Fixture de la Fecha 1 de la Liga Jujeña de Fútbol Viernes 24 de julio Cuyaya vs Universitarios Estadio “La Tablada” Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00 Gorriti vs Alberdi Fausto Tejerina Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00 Gimnasia de Jujuy vs Malvinas Papel Noa Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00 Comercio vs Palermo Jesús Flores Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00 Los Perales vs San Francisco Fortín Gaucho Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00 El Cruce vs La Viña La Tablada Masculino a las 21:00 Femenino: Suspendido Sábado 25 de julio Luján vs Belgrano La Tablada Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00 Domingo 26 de julio Nieva vs Zapla La Tablada Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00 Lavalle vs Talleres de Perico Libero Bravo Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00

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