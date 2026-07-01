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1 de julio de 2026 - 20:35
Deportes.

Atlético El Carmen eliminó a Gimnasia y jugará nuevamente la final de la Copa Jujuy

Las “Chacareras” se impusieron por 2 a 0 ante las Lobitas y definirán el título frente a Sportivo Palermo, en una reedición de la final de 2025.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Las Chacareras eliminaron a las lobitas por 2 a 0.&nbsp;

Las "Chacareras" eliminaron a las lobitas por 2 a 0. 

Atlético El Carmen derrotó 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy, eliminó a las Lobitas y consiguió la clasificación a la gran final de la Copa Jujuy Energía Viva 2026.

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Los goles de la clasificación

Vilte abrió el marcador para Atlético El Carmen, mientras que Sánchez, en contra, convirtió el segundo tanto que aseguró la victoria y la clasificación de las Chacareras.

Daiana Soza fue elegida como la jugadora destacada del encuentro por su actuación durante la semifinal.

Atlético El Carmen (1)

Habrá revancha de la final de 2025

Con este resultado, Atlético El Carmen enfrentará a Sportivo Palermo en la gran final de la Copa Jujuy Energía Viva.

Ambos equipos reeditarán la definición de la edición 2025 del torneo provincial, en un nuevo cruce que determinará al campeón.

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