Atlético El Carmen eliminó a Gimnasia y jugará nuevamente la final de la Copa Jujuy

Las "Chacareras" eliminaron a las lobitas por 2 a 0.

Atlético El Carmen derrotó 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy, eliminó a las Lobitas y consiguió la clasificación a la gran final de la Copa Jujuy Energía Viva 2026.

El conjunto carmense fue más contundente durante el encuentro y logró sellar su pase a la definición del certamen provincial.

Los goles de la clasificación Vilte abrió el marcador para Atlético El Carmen, mientras que Sánchez, en contra, convirtió el segundo tanto que aseguró la victoria y la clasificación de las Chacareras.

Daiana Soza fue elegida como la jugadora destacada del encuentro por su actuación durante la semifinal.

Atlético El Carmen (1) Habrá revancha de la final de 2025 Con este resultado, Atlético El Carmen enfrentará a Sportivo Palermo en la gran final de la Copa Jujuy Energía Viva. Ambos equipos reeditarán la definición de la edición 2025 del torneo provincial, en un nuevo cruce que determinará al campeón.

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