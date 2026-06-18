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18 de junio de 2026 - 20:35
Fútbol.

Se definieron las semifinales de la Copa Jujuy Femenina: los clasificados

Atlético El Carmen goleó hoy y es el último clasificado a las semifinales. Mirá como quedó el cuadro de los cuatro mejores equipos de Jujuy.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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El último clasificado

Atlético El Carmen clasificó a las semifinales de la Copa Jujuy tras golear 5 a 0 a Bancario en el Estadio del Club Atlético El Carmen, en un partido donde mostró contundencia, orden y mucha efectividad en ataque.

El equipo carmense resolvió el encuentro con una actuación sólida y se quedó con una victoria clave para seguir en carrera dentro del certamen provincial. Con este resultado, Atlético El Carmen se metió entre los cuatro mejores y buscará dar otro paso rumbo a la final.

La gran figura de la jornada fue Mariel Tejerina, autora de dos goles para sellar la goleada. También marcaron Dalma Ramos, Jaquelina Soza y Noemí Vilte, quienes completaron una tarde perfecta para Atlético El Carmen.

Atlético El Carmen - foto Ascenso para todos

Cómo quedaron los cruces

Gimnasia de Jujuy venció 2 a 1 a Tiro y Gimnasia de San Pedro y también se metió entre los cuatro mejores del certamen. Sportivo Palermo eliminó a Monterrico San Vicente por 4 a 3 en los penales, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, mientras que Cusi Cusi superó 3 a 1 a Bárcena Norte. Con la goleada de Atlético El Carmen por 5 a 0 ante Bancario, quedaron definidos los cruces:

- Palermo enfrentará a Cusi Cusi y Gimnasia de Jujuy jugará ante Atlético El Carmen.

copa jujuy femenino

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