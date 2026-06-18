Se definieron las semifinales de la Copa Jujuy Femenina: los clasificados

Semifinales de la Copa Jujuy.

Este jueves se definieron los cuatro equipos que buscarán un lugar en la final de la Copa Jujuy 2026 femenina. Luego de la victoria de Atlético El Carmen ante Bancario, quedaron listos los cruces entre las chacareras, Gimnasia de Jujuy, Sportivo Palermo y Cusi Cusi.

El último clasificado Atlético El Carmen clasificó a las semifinales de la Copa Jujuy tras golear 5 a 0 a Bancario en el Estadio del Club Atlético El Carmen, en un partido donde mostró contundencia, orden y mucha efectividad en ataque.

El equipo carmense resolvió el encuentro con una actuación sólida y se quedó con una victoria clave para seguir en carrera dentro del certamen provincial. Con este resultado, Atlético El Carmen se metió entre los cuatro mejores y buscará dar otro paso rumbo a la final.

La gran figura de la jornada fue Mariel Tejerina, autora de dos goles para sellar la goleada. También marcaron Dalma Ramos, Jaquelina Soza y Noemí Vilte, quienes completaron una tarde perfecta para Atlético El Carmen.

Atlético El Carmen - foto Ascenso para todos Cómo quedaron los cruces Gimnasia de Jujuy venció 2 a 1 a Tiro y Gimnasia de San Pedro y también se metió entre los cuatro mejores del certamen. Sportivo Palermo eliminó a Monterrico San Vicente por 4 a 3 en los penales, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, mientras que Cusi Cusi superó 3 a 1 a Bárcena Norte. Con la goleada de Atlético El Carmen por 5 a 0 ante Bancario, quedaron definidos los cruces: - Palermo enfrentará a Cusi Cusi y Gimnasia de Jujuy jugará ante Atlético El Carmen. copa jujuy femenino

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