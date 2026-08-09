Orgullo jujeño: Kiara Pineda fue convocada a la Selección Argentina de Karate

El deporte jujeño tendrá nuevamente representación internacional. Kiara Pineda fue convocada para integrar la Selección Argentina de Karate y representará al país en una de las competencias juveniles más importantes del continente.

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La deportista formará parte de la delegación nacional que viajará a Costa Rica para disputar el XXXV Campeonato Panamericano U12, U14, Cadetes y Juveniles de Karate, programado entre el 24 y el 30 de agosto.

La noticia fue celebrada por la Asociación Única de Karate Jujuy, que felicitó públicamente a la joven por alcanzar la convocatoria al seleccionado nacional.

“Felicitamos a nuestra atleta Kiara Pineda, quien integrará la Selección Nacional de Karate” , expresaron desde la institución, que además agradeció a la Federación Argentina de Karate y acompañó a la deportista antes del desafío internacional.

Orgullo jujeño: Kiara Pineda fue convocada a la Selección Argentina de Karate

La convocatoria representa un importante paso en la carrera deportiva de Kiara, quien tendrá la posibilidad de medirse con jóvenes karatecas de distintos países del continente.

Un nuevo desafío internacional para el deporte jujeño

El Campeonato Panamericano reunirá en Costa Rica a representantes de diferentes selecciones nacionales en las categorías formativas y juveniles.

Para Pineda será una oportunidad de trasladar al plano internacional el trabajo realizado durante su preparación y, al mismo tiempo, llevar la bandera de Jujuy dentro de la Selección Argentina.

Con la competencia cada vez más cerca, la karateca jujeña ya se prepara para afrontar el desafío que comenzará el próximo 24 de agosto y que tendrá a Jujuy representado en el Panamericano Juvenil de Karate.