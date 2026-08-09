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9 de agosto de 2026 - 08:39
Jujuy.

Orgullo jujeño: Kiara Pineda fue convocada a la Selección Argentina de Karate

La joven karateca jujeña Kiara Pineda integrará la Selección Argentina que participará del Campeonato Panamericano Juvenil de Karate en Costa Rica. La competencia internacional se desarrollará del 24 al 30 de agosto.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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La deportista formará parte de la delegación nacional que viajará a Costa Rica para disputar el XXXV Campeonato Panamericano U12, U14, Cadetes y Juveniles de Karate, programado entre el 24 y el 30 de agosto.

Kiara Pineda representará a Jujuy y Argentina

La noticia fue celebrada por la Asociación Única de Karate Jujuy, que felicitó públicamente a la joven por alcanzar la convocatoria al seleccionado nacional.

“Felicitamos a nuestra atleta Kiara Pineda, quien integrará la Selección Nacional de Karate”, expresaron desde la institución, que además agradeció a la Federación Argentina de Karate y acompañó a la deportista antes del desafío internacional.

Orgullo juje&ntilde;o: Kiara Pineda fue convocada a la Selecci&oacute;n Argentina de Karate

Orgullo jujeño: Kiara Pineda fue convocada a la Selección Argentina de Karate

La convocatoria representa un importante paso en la carrera deportiva de Kiara, quien tendrá la posibilidad de medirse con jóvenes karatecas de distintos países del continente.

Un nuevo desafío internacional para el deporte jujeño

El Campeonato Panamericano reunirá en Costa Rica a representantes de diferentes selecciones nacionales en las categorías formativas y juveniles.

Para Pineda será una oportunidad de trasladar al plano internacional el trabajo realizado durante su preparación y, al mismo tiempo, llevar la bandera de Jujuy dentro de la Selección Argentina.

Con la competencia cada vez más cerca, la karateca jujeña ya se prepara para afrontar el desafío que comenzará el próximo 24 de agosto y que tendrá a Jujuy representado en el Panamericano Juvenil de Karate.

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