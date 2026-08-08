River perdió con Tigre, sigue sin puntos y Coudet quedó en la cuerda floja

La crisis de River sumó un nuevo capítulo. El equipo dirigido por Eduardo Coudet perdió 1-0 ante Tigre en el estadio José Dellagiovanna y cerró la cuarta fecha del Torneo Clausura sin puntos y en el último lugar de la Zona B.

Deportes. Boca empató con Vélez y dejó pasar otra chance de acercarse a la cima del Clausura

Ignacio Russo convirtió el único gol del encuentro a los 35 minutos del segundo tiempo , después de aprovechar una pérdida de Aníbal Moreno en la mitad de la cancha. El delantero quedó mano a mano con Santiago Beltrán y definió con precisión para darle el triunfo al Matador.

La derrota aumenta la presión sobre Coudet: River acumula seis caídas consecutivas en el fútbol local y todavía no pudo convertir en las primeras cuatro fechas del Clausura.

Durante buena parte del primer tiempo, el Millonario manejó la posesión, aunque volvió a tener dificultades para transformar ese dominio en situaciones claras.

Tigre decidió esperar y buscar espacios para salir rápido de contraataque. Dentro de un desarrollo con pocas oportunidades, River reclamó un posible penal por una caída de Ángel Correa dentro del área después de una intervención de Nahuel Banegas.

En el complemento se mantuvo una dinámica similar. Los dirigidos por Coudet adelantaron sus líneas y jugaron durante varios minutos en campo rival, pero no encontraron los caminos para superar a Felipe Zenobio.

El error que aprovechó Tigre

Cuando el partido parecía encaminado al empate, llegó el golpe que terminó de profundizar la crisis de River.

A los 35 minutos, Jabes Saralegui presionó a Aníbal Moreno y provocó la pérdida del mediocampista. La pelota quedó para Ignacio Russo, quien se encontró frente a Santiago Beltrán y definió para establecer el 1-0.

River intentó reaccionar durante los últimos minutos, pero nuevamente se quedó sin respuestas y Tigre consiguió sostener la ventaja hasta el final.

Seis derrotas consecutivas y ningún gol en el Clausura

Los números reflejan el complicado presente del conjunto de Núñez. Desde el comienzo del segundo semestre, quedó eliminado de la Copa Argentina luego de perder 3-1 ante Aldosivi y posteriormente cayó por 1-0 frente a Barracas Central, Gimnasia La Plata y Rosario Central en las primeras tres fechas del Clausura.

Ahora se sumó la derrota ante Tigre por el mismo resultado.

River perdió ante Rosario Central por 1 a 0

Así, River es el único equipo del Torneo Clausura que todavía no consiguió puntos y tampoco convirtió goles. Está último en la Zona B y ocupa el 11° puesto de la Tabla Anual con 29 unidades.

Además, no gana un partido en el ámbito local desde el 16 de mayo, cuando derrotó 1-0 a Rosario Central por las semifinales del Apertura.

Coudet, bajo presión antes de la Sudamericana

El complicado presente también pone el foco sobre la continuidad de Eduardo Coudet. El entrenador deberá buscar una rápida reacción porque River tiene por delante un compromiso decisivo en el plano internacional.

El próximo miércoles, desde las 21.30, visitará a Independiente Santa Fe en Colombia por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha será una semana después en el Monumental.

Entre ambos encuentros, River recibirá a Argentinos Juniors el domingo 16 de agosto desde las 18 por el Torneo Clausura.

El calendario no da respiro y River necesita reaccionar: cuatro fechas, cero puntos, ningún gol y una racha de derrotas que pone cada vez más presión sobre Coudet y sus jugadores.