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8 de agosto de 2026 - 01:15
Jujuy.

FNE 2026: Victoria Valiente fue elegida nueva representante de la Escuela Normal

La Escuela Normal ya tiene representante para la FNE 2026. Victoria Valiente fue elegida durante una noche llena de emoción y representará a la institución en FNE 2026.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
FNE 2026: Victoria Valiente fue elegida nueva representante de la Escuela Normal

FNE 2026: Victoria Valiente fue elegida nueva representante de la Escuela Normal

La Escuela Normal Superior “Juan Ignacio Gorriti” vivió una noche especial en el camino hacia la FNE 2026. Entre aplausos, nervios, emoción y el acompañamiento de familiares y amigos, se realizó la elección de la nueva representante de la institución para la próxima Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Después de una jornada cargada de expectativas, Victoria Valiente fue elegida la nueva representante de la Escuela Normal y tendrá ahora la responsabilidad de llevar el nombre de la institución a la próxima instancia de la elección capital.

La elección reunió a estudiantes, docentes, familias y amigos que se acercaron para acompañar a las candidatas en una de las noches más esperadas del calendario escolar.

Victoria Valiente: la nueva representante de la Escuela Normal

El momento más esperado de la noche llegó después de la presentación de las candidatas. Con los nervios propios de una elección de estas características y ante la mirada de todos los presentes, finalmente se conoció el nombre de la joven que representará a la Escuela Normal en la FNE 2026. Victoria Valiente fue elegida como representante de la institución.

El anuncio desató los aplausos y la emoción de sus compañeros y de quienes la acompañaron durante toda la noche. A partir de ahora, la joven comenzará a transitar una nueva etapa, que tendrá como uno de sus principales desafíos representar a la Escuela Normal en la elección capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

La elección también permitió conocer a las jóvenes que acompañarán a la nueva representante y que formarán parte del cuadro de honor de la institución.

Luz Goucharon fue elegida primera princesa, mientras que Milagros Barrientos ocupará el lugar de segunda princesa.

El cuadro de honor quedó conformado de la siguiente manera:

  • Representante: Valeria Valiente
  • Primera princesa: Luz Goucharon
  • Segunda princesa: Milagros Barrientos
  • Primera dama de honor: Valentina Arena
  • Segunda dama de honor: Ailen Cruz
  • Miss Elegancia: Candela Mamaní
  • Miss Simpatía: Juliana Cabaña
  • Una noche de emoción y tradición

Las elecciones de representantes son uno de los momentos que anticipan la llegada de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy. Cada institución comienza a vivir su propia fiesta y elige a quien tendrá la tarea de representarla durante las distintas actividades.

En la Escuela Normal, la noche estuvo marcada por la emoción y el entusiasmo de las candidatas. Las familias y los compañeros acompañaron cada presentación y aportaron el color y la energía que caracterizan a las elecciones estudiantiles.

Para las jóvenes que participaron, la experiencia significó mucho más que una elección. Fue también la posibilidad de compartir con sus compañeros una noche que quedará como uno de los recuerdos de su etapa escolar.

Finalmente, los aplausos marcaron el momento en que Valeria Valiente fue anunciada como la nueva representante. Con la banda y el reconocimiento de su institución, comenzó así un nuevo camino que tendrá como próximo objetivo la elección capital de la FNE 2026.

La Escuela Normal ya tiene representante para la FNE 2026

Con esta elección, la tradicional institución educativa de Jujuy se suma al recorrido que ya comenzaron distintas escuelas de la provincia rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Ahora será el turno de Valeria Valiente de llevar la representación de la Escuela Normal a la elección capital y compartir escenario con las jóvenes elegidas por otras instituciones educativas.

La cuenta regresiva hacia la FNE 2026 ya está en marcha y, para la Escuela Normal, tiene una nueva protagonista: Valeria Valiente, la joven que desde esta noche llevará el nombre de su institución y el sueño de vivir una nueva experiencia dentro de la gran fiesta estudiantil de Jujuy.

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