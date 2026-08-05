FNE 2026: el Polivalente de Arte presentó a sus candidatas y prepara la Feria de Santa Anita

Candidatas del CPA.

El Centro Polivalente de Arte presentó oficialmente a las 44 candidatas de la institución par la elección y anunció una nueva edición de la tradicional Feria de Santa Anita. La actividad tendrá lugar el viernes 7 de agosto, de 8 a 12.30, en las instalaciones del establecimiento educativo.

Las estudiantes pertenecen a diferentes cursos y especialidades de cuarto y quinto año, entre ellas Grabado, Pintura, Escultura, Dibujo, Arte Público, Danzas Folclóricas y Orígenes Escénicos.

Una nueva edición de la Feria de Santa Anita Como ocurre cada año, la comunidad educativa ofrecerá diferentes producciones elaboradas por los estudiantes, con la particularidad de que serán presentadas en tamaños pequeños o en miniatura.

“Los de Arte presentamos figuritas en tamaño pequeño o miniatura, pinturas; también participan los de Danza. Es recomendado para que vayan los más chicos a ver de qué se trata”, explicaron las estudiantes del Centro Polivalente de Arte.

La feria estará abierta a toda la comunidad de 8 a 12.30hs en el establecimiento ubicado frente al estadio 23 de Agosto y el dinero recaudado será destinado a las áreas de Artes Visuales y Danzas del colegio. Las 44 candidatas del Centro Polivalente de Arte La nómina está integrada por: Camila Guadalupe Tolaba

Indira Nadine Almirón Cassinotti

Agustina Morena Balvin

Ángela Agustina Farfán

Milena Juliana Cárdenes

Ainara Maite Arnaiz

Stefania Benita Nicole Cruz

Paula Valentina Chávez Liquitaya

Mia Morena Pita

Irene Pilar Guzzetta

Marta Milagro Rivero

Nayla Antonela Zambrano Córdoba

Ailen Mayra Milena Veliz

Maitena María del Huerto Pasten

Ángela Rocío Candena

Flor Johana Llampa

Agustina Lihué Dionisio Rodríguez

Florencia Yuliana Cárdenas

Julieta Milena Maraz Fernández

Valentina Mia Contreras Rivero

Florencia Martina Sánchez Murillo

Mailen Evangelina Aquino

Ariadna Guadalupe José

Aylen Eunice Aguilar

Ludmila Lihué Tastaca Córdoba

Lucía Morena Luna

Antonella Fernanda Vilte

Maia Luna Vargas

Morena Agustina Guevara

Carla Paola Nahir Condori

Melani Johanna Balvin

Agustina Luján Tolaba

Pilar Aymé Rodríguez

María Guillermina Villalovos

Lucía Aylin Zárate

Valeria Abigail Guerrero

Luz Morena Contreras

Eva Victoria Wayar

Lilia Helena Enrique

Candela Juliana Gaspar

Luna Irupé Orellana

Brisa Jazmín Cabana

Abril Nicole Colque

Irina Antonella Alfonso

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