FNE 2026: el Polivalente de Arte presentó a sus candidatas y prepara la Feria de Santa Anita

El Centro Polivalente de Arte presentó oficialmente a las 44 candidatas de la institución par la elección y anunció una nueva edición de la tradicional Feria de Santa Anita. La actividad tendrá lugar el viernes 7 de agosto, de 8 a 12.30, en las instalaciones del establecimiento educativo.
Las estudiantes pertenecen a diferentes cursos y especialidades de cuarto y quinto año, entre ellas Grabado, Pintura, Escultura, Dibujo, Arte Público, Danzas Folclóricas y Orígenes Escénicos.
Una nueva edición de la Feria de Santa Anita
Como ocurre cada año, la comunidad educativa ofrecerá diferentes producciones elaboradas por los estudiantes, con la particularidad de que serán presentadas en tamaños pequeños o en miniatura.
“Los de Arte presentamos figuritas en tamaño pequeño o miniatura, pinturas; también participan los de Danza. Es recomendado para que vayan los más chicos a ver de qué se trata”, explicaron las estudiantes del Centro Polivalente de Arte.
La feria estará abierta a toda la comunidad de 8 a 12.30hs en el establecimiento ubicado frente al estadio 23 de Agosto y el dinero recaudado será destinado a las áreas de Artes Visuales y Danzas del colegio.
Las 44 candidatas del Centro Polivalente de Arte
La nómina está integrada por:
- Camila Guadalupe Tolaba
- Indira Nadine Almirón Cassinotti
- Agustina Morena Balvin
- Ángela Agustina Farfán
- Milena Juliana Cárdenes
- Ainara Maite Arnaiz
- Stefania Benita Nicole Cruz
- Paula Valentina Chávez Liquitaya
- Mia Morena Pita
- Irene Pilar Guzzetta
- Marta Milagro Rivero
- Nayla Antonela Zambrano Córdoba
- Ailen Mayra Milena Veliz
- Maitena María del Huerto Pasten
- Ángela Rocío Candena
- Flor Johana Llampa
- Agustina Lihué Dionisio Rodríguez
- Florencia Yuliana Cárdenas
- Julieta Milena Maraz Fernández
- Valentina Mia Contreras Rivero
- Florencia Martina Sánchez Murillo
- Mailen Evangelina Aquino
- Ariadna Guadalupe José
- Aylen Eunice Aguilar
- Ludmila Lihué Tastaca Córdoba
- Lucía Morena Luna
- Antonella Fernanda Vilte
- Maia Luna Vargas
- Morena Agustina Guevara
- Carla Paola Nahir Condori
- Melani Johanna Balvin
- Agustina Luján Tolaba
- Pilar Aymé Rodríguez
- María Guillermina Villalovos
- Lucía Aylin Zárate
- Valeria Abigail Guerrero
- Luz Morena Contreras
- Eva Victoria Wayar
- Lilia Helena Enrique
- Candela Juliana Gaspar
- Luna Irupé Orellana
- Brisa Jazmín Cabana
- Abril Nicole Colque
- Irina Antonella Alfonso
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