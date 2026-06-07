Copa Jujuy: desestimaron el reclamo de Racing de Ojo de Agua y Talleres sigue en carrera

Luego de varios días de espera, el Tribunal de Disciplina emitió su resolución sobre el encuentro entre Racing de Ojo de Agua y Talleres de Perico . La decisión confirmó la clasificación del conjunto periqueño, que seguirá compitiendo en las semifinales de la Copa Jujuy .

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Talleres de Perico continuará su participación en la Copa Jujuy luego de que el Tribunal de Disciplina resolviera rechazar la impugnación presentada por Racing de Ojo de Agua y validara el resultado registrado en el encuentro disputado entre ambos equipos.

La información fue confirmada por la organización del torneo provincial , que además notificó oficialmente a las instituciones involucradas sobre la decisión adoptada por el organismo disciplinario.

De esta manera, el conjunto periqueño conserva la clasificación obtenida dentro del campo de juego y se instala entre los semifinalistas de la competencia, manteniendo intactas sus aspiraciones de pelear por el título.

La controversia se había generado tras una presentación realizada por la institución puneña, que cuestionó la habilitación de un jugador de Talleres y solicitó una revisión del partido. El reclamo quedó bajo análisis del Tribunal de Disciplina, que finalmente decidió no modificar el resultado deportivo.

Con la resolución ya firme, el elenco de Perico deja atrás la incertidumbre y comienza a enfocarse en la próxima etapa del certamen, donde buscará seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del fútbol jujeño.

El fallo cierra definitivamente el capítulo administrativo surgido tras el encuentro y ratifica a Talleres como uno de los equipos que continúan en la lucha por la Copa Jujuy.