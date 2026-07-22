Jujuy tuvo una destacada participación en el XXII Campeonato Argentino de Maxibásquet Femenino , disputado en Santa Fe, donde logró títulos, podios y reconocimientos individuales en distintas categorías.

Reconocida. Una jujeña será capitana de la Selección Argentina de Maxibásquet

Competencia. Jujuy es sede de la Final de Regionales del maxibásquet femenino

La provincia estuvo representada por equipos de Jujuy Asociación, Jujuy Liga y Jujuy Palpalá , que compitieron frente a delegaciones de diferentes puntos del país.

Uno de los resultados más importantes llegó en la categoría +40, donde Jujuy Asociación se consagró campeón . La misma institución volvió a subir a lo más alto del podio en +50 , categoría en la que también se destacó Andrea Vaquera, quien terminó como goleadora . Además, en +30, Jujuy Asociación obtuvo el segundo puesto , detrás de Santa Fe - AMFES.

La participación provincial también dejó buenos resultados en otras categorías. En +35, Jujuy Palpalá terminó en el tercer puesto , mientras que en +65 volvió a subir al podio al finalizar tercero.

En esta última categoría también se destacó Blanca Pérez, de Jujuy Palpalá, quien fue reconocida como la mejor triplera. Por su parte, en +70, Jujuy Asociación llegó hasta la final, donde cayó ante Buenos Aires AMBA y se quedó con la medalla de plata. En esa misma categoría, Jujuy Palpalá finalizó quinto y Jujuy Liga ocupó el sexto lugar.

La actuación del resto de las categorías

En la categoría +45, Jujuy Liga terminó en el quinto puesto, mientras que en +60 ocupó la décima posición. En esta última división, otra jugadora jujeña consiguió un reconocimiento individual: Lidia Farfán, de Jujuy Asociación, fue la goleadora de la categoría.

Gran actuación jujeña en el Argentino de Maxibásquet

Un torneo de maxibásquet con 57 equipos

El campeonato reunió a 57 equipos representantes de 11 provincias y se desarrolló en nueve categorías: +30, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65 y +70. La competencia fue organizada por la Asociación de Maxibásquet Femenino de Santa Fe.

El Club Colón fue la sede principal y también recibió algunos de los encuentros finales. Además, se disputaron partidos en el Club Kimberley, Club Santa Rosa, Club República del Oeste y las instalaciones de Rentas Ministerio.