Jujuy tuvo una destacada participación en el XXII Campeonato Argentino de Maxibásquet Femenino, disputado en Santa Fe, donde logró títulos, podios y reconocimientos individuales en distintas categorías.
La provincia estuvo representada por equipos de Jujuy Asociación, Jujuy Liga y Jujuy Palpalá, que compitieron frente a delegaciones de diferentes puntos del país.
Dos títulos para Jujuy
Uno de los resultados más importantes llegó en la categoría +40, donde Jujuy Asociación se consagró campeón. La misma institución volvió a subir a lo más alto del podio en +50, categoría en la que también se destacó Andrea Vaquera, quien terminó como goleadora. Además, en +30, Jujuy Asociación obtuvo el segundo puesto, detrás de Santa Fe - AMFES.
Gran actuación jujeña en el Argentino de Maxibásquet
Más podios para los equipos jujeños
La participación provincial también dejó buenos resultados en otras categorías. En +35, Jujuy Palpalá terminó en el tercer puesto, mientras que en +65 volvió a subir al podio al finalizar tercero.
En esta última categoría también se destacó Blanca Pérez, de Jujuy Palpalá, quien fue reconocida como la mejor triplera. Por su parte, en +70, Jujuy Asociación llegó hasta la final, donde cayó ante Buenos Aires AMBA y se quedó con la medalla de plata. En esa misma categoría, Jujuy Palpalá finalizó quinto y Jujuy Liga ocupó el sexto lugar.
La actuación del resto de las categorías
En la categoría +45, Jujuy Liga terminó en el quinto puesto, mientras que en +60 ocupó la décima posición. En esta última división, otra jugadora jujeña consiguió un reconocimiento individual: Lidia Farfán, de Jujuy Asociación, fue la goleadora de la categoría.
Gran actuación jujeña en el Argentino de Maxibásquet
Un torneo de maxibásquet con 57 equipos
El campeonato reunió a 57 equipos representantes de 11 provincias y se desarrolló en nueve categorías: +30, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65 y +70. La competencia fue organizada por la Asociación de Maxibásquet Femenino de Santa Fe.
El Club Colón fue la sede principal y también recibió algunos de los encuentros finales. Además, se disputaron partidos en el Club Kimberley, Club Santa Rosa, Club República del Oeste y las instalaciones de Rentas Ministerio.
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