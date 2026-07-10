Jujuy presente en el Campeonato Argentino de Maxibásquet Femenino

Jujuy estará presente en el XXII Campeonato Argentino de Maxibásquet Femenino, que se disputará en Santa Fe desde el 12 hasta el 18 de julio y reunirá a 57 equipos de 11 provincias. La provincia contará con representantes de Jujuy Asociación, Jujuy Liga y Jujuy Palpalá.
La competencia será organizada por la Asociación de Maxibásquet Femenino de Santa Fe y se desarrollará en nueve categorías: +30, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65 y +70. La presencia de casi 60 conjuntos convertirá al campeonato en uno de los principales encuentros nacionales de la disciplina.
Los partidos se disputarán en cinco escenarios de la ciudad de Santa Fe.
El Club Colón será la sede principal y también recibirá algunos de los encuentros finales. El Club Kimberley será otro de los escenarios donde se jugarán partidos definitorios. La actividad se completará en el Club Santa Rosa, el Club República del Oeste y las instalaciones de Rentas Ministerio.
Una semana de maxibásquet
El campeonato comenzará el 12 de julio y se extenderá hasta el 18, con partidos en simultáneo y actividad distribuida entre las nueve categorías. La competencia reunirá a jugadoras de diferentes edades y provincias, en una nueva edición de uno de los torneos más importantes del calendario nacional de maxibásquet femenino.
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