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10 de julio de 2026 - 07:17
Deportes.

Jujuy presente en el Campeonato Argentino de Maxibásquet Femenino

El torneo se disputará este mes y contará con nueve categorías y representantes del maxibásquet de 11 provincias.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy presente en el Campeonato Argentino de Maxibásquet Femenino (Foto ilustrativa)

Jujuy presente en el Campeonato Argentino de Maxibásquet Femenino (Foto ilustrativa)

Jujuy estará presente en el XXII Campeonato Argentino de Maxibásquet Femenino, que se disputará en Santa Fe desde el 12 hasta el 18 de julio y reunirá a 57 equipos de 11 provincias. La provincia contará con representantes de Jujuy Asociación, Jujuy Liga y Jujuy Palpalá.

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La competencia será organizada por la Asociación de Maxibásquet Femenino de Santa Fe y se desarrollará en nueve categorías: +30, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65 y +70. La presencia de casi 60 conjuntos convertirá al campeonato en uno de los principales encuentros nacionales de la disciplina.

Los partidos se disputarán en cinco escenarios de la ciudad de Santa Fe.

El Club Colón será la sede principal y también recibirá algunos de los encuentros finales. El Club Kimberley será otro de los escenarios donde se jugarán partidos definitorios. La actividad se completará en el Club Santa Rosa, el Club República del Oeste y las instalaciones de Rentas Ministerio.

Una semana de maxibásquet

El campeonato comenzará el 12 de julio y se extenderá hasta el 18, con partidos en simultáneo y actividad distribuida entre las nueve categorías. La competencia reunirá a jugadoras de diferentes edades y provincias, en una nueva edición de uno de los torneos más importantes del calendario nacional de maxibásquet femenino.

Las zonas

Categoría +30

  • Zona A: Jujuy Asociación; Santa Fe AROMABA y Corrientes Yacaseritas
  • Zona B: Santa Fe AMFES; Salta; Entre Ríos AMFO y Jujuy Palpalá

Categoría +35

  • Zona única: Santa Fe AMFES; Jujuy Palpalá y Corrientes Yacaresitas

Categoría +40

  • Zona A: Jujuy Asociación; Tucumán Agrupación y Corrientes Yacaresitas
  • Zona B: Santa Fe AMFES; Salta y Entre Ríos AMFO

Categoría +45

  • Zona A: Salta; Entre Ríos AMFO; Santa Fe AROMABA y Tucumán Agrupación
  • Zona B: Santa Fe AMFES; Jujuy Liga; Entre Ríos Costa del Uruguay y Santiago del Estero

Categoría +50

  • Zona A: Jujuy Asociación; Buenos Aires Liga Norte y Entre Ríos AMFO
  • Zona B: Santa Fe AMFES, Salta y Jujuy Liga

Categoría +55

  • Zona A: Corrientes Taraguy; Entre Ríos Costa del Uruguay y Santa Fe AROMABA
  • Zona B: Santa Fe AMFES; Salta y Neuquén

Categoría +60

  • Zona A: Entre Ríos AMFO; Buenos Aires B AMBA y Jujuy Asociación
  • Zona B: Buenos Aires A AMBA; Entre Ríos Costa del Uruguay y San Juan
  • Zona C: Mendoza Asociación Torrontés; Jujuy Liga; Buenos Aires LUBA y Tucumán Agrupación

Categoría +65

  • Zona única: Mendoza Asociación Syrah; Buenos Aires AMBA; Jujuy Palpalá; Salta y Entre Ríos AMFO

Categoría +70

  • Zona A: Tucumán Agrupación; Jujuy Liga y Jujuy Palpalá
  • Zona B: Jujuy Asociación; Buenos Aires AMBA y Entre Ríos AMFO

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