Equipos jujeños competirán en el Regional de maxibásquet de Santiago del Estero

Equipos jujeños competirán en el Regional de maxibásquet

La Liga Jujeña de Maxibásquet Femenino presentará varios equipos en el Torneo Regional de la especialidad que se realizará en Santiago del Estero durante tres días, desde el sábado 23 al lunes 25 de mayo.

“Llevando orgullo, pasión y el amor por este deporte a cada partido”, postearon desde la institución que rige a este deporte en Jujuy antes del viaje. “Hoy nos toca competir, disfrutar y demostrar que el maxibásquetbol femenino jujeño sigue creciendo”, agregaron.

Cómo será el VII Torneo Regional del NOA La competencia tendrá la participación de 35 seleccionados en diferentes canchas de la capital santiagueña. La competencia se desarrollará en las categorías +30 (cinco equipos), +40 (tres zonas de tres equipos cada una), +50 (dos zonas de cuatro equipos cada una), +60 (dos zonas de cuatro equipos cada una) y +70 (tres equipos).

El viernes 22 se producirá el arribo de las delegaciones y autoridades, entre las que se destaca la presencia de Susana Trader, presidenta de la Federación Femenina de Maxibásquet Argentina (FFEMAR), y María Beatriz Girgenti, directora de la comisión técnica de la Federación Internacional de Maxibaloncesto (FIMBA). La ceremonia inaugural se realizará el sábado 23, desde las 19.30 en el estadio Ciudad.

Jujuy es sede de la Final de Regionales del maxibásquet femenino (Foto ilustrativa) Torneo Regional de Maxibásquet femenino en el NOA (Foto ilustrativa) Historia del maxibásquet Este deporte nació en 1969 en Argentina, donde se fundó la Unión de Veteranos del Baloncesto Argentino. La primera competencia internacional data de 1978, con el campeonato sudamericano organizado bajo el auspicio de Consubasquet, la sección sudamericana de FIBA Américas. FIMBA fue fundada el 21 de agosto de 1991 y ese mismo año se llevó a cabo el primer Campeonato Mundial. El primer Campeonato de Europa se celebró en Riga en 2000 y la competición se celebra cada dos años. Después del Campeonato Mundial de 2019, Estados Unidos es el país con más medallas de oro en la historia con 32 de 55 medallas totales; Brasil logró 70 en total, de los cuales 24 fueron de oro. A nivel europeo, Rusia ha ganado 87 medallas, de las cuales 39 fueron de oro.

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