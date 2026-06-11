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11 de junio de 2026 - 20:22
Deportes.

Gimnasia de Jujuy es semifinalista en la Copa Jujuy 2026

Las Lobitas vencieron a Tiro y Gimnasia de San Pedro y avanzaron a semifinales de la Copa Jujuy.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Fue 2 a 0 ante Tiro y Gimnasia de San Pedro.

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El conjunto albiceleste consiguió un importante triunfo en el torneo provincial y aseguró su lugar en las semifinales. En un partido disputado en el estadio La Tablada, las Lobitas superaron por 2 a 1 a Tiro y Gimnasia de San Pedro y continúan su camino en busca del título.

Josefina Murillo, la figura de la tarde

Una vez más la gran protagonista del encuentro fue Josefina Murillo, autora de los dos goles que le dieron la victoria al equipo jujeño. Con su doblete, Gimnasia logró imponerse en un duelo exigente y sellar la clasificación a la próxima instancia del torneo.

Josefina Murillo

El equipo femenino del Lobo volvió a demostrar solidez y carácter para ser protagonista en este certamen.

Con este resultado, Gimnasia se instala en las semifinales de la Copa Jujuy y sigue firme en su objetivo de pelear por el campeonato.

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Cusi Cusi también avanzó

En otro de los cruces de cuartos de final, Cusi Cusi consiguió una importante victoria por 3 a 1 ante Bárcena Norte y también aseguró su lugar en las semifinales de la Copa Jujuy.

El equipo mostró solidez en un partido decisivo y logró meterse entre las cuatro mejores del certamen provincial. Claribel Sivila fue elegida como la jugadora destacada del encuentro.

Cusi Cusi

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