Boca Juniors goleó a Recoleta y avanzó a los cuartos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors goleó a Recoleta

Boca Juniors consiguió una clasificación contundente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras golear 4-0 a Recoleta en Asunción. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena volvió a imponerse con autoridad luego del 3-1 conseguido en el partido de ida y selló la serie con un global de 7-1.

El Xeneize afrontó el encuentro sin su capitán Leandro Paredes y con otras bajas importantes, pero eso no impidió que dominara el desarrollo del partido y encontrara rápidamente los caminos para hacer la diferencia.

Boca Juniors fue superior de principio a fin Los goles del conjunto visitante fueron convertidos por Santiago Ascacibar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco, quienes terminaron de sentenciar una serie que ya había quedado favorable para Boca luego del primer encuentro.

El equipo argentino controló el juego y generó numerosas situaciones de peligro. Incluso pudo haber conseguido una diferencia todavía mayor, ya que sus delanteros desperdiciaron varias ocasiones claras frente al arco paraguayo. Pese a esas oportunidades falladas, Boca mantuvo la intensidad y no permitió que Recoleta pudiera reaccionar.

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