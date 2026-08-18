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18 de agosto de 2026 - 20:58
Deportes.

Boca Juniors goleó a Recoleta y avanzó a los cuartos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors se impuso 4-0 en Paraguay y cerró la serie con un contundente 7-1 en el global. Ahora espera rival en la próxima instancia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Boca Juniors goleó a Recoleta 

Boca Juniors consiguió una clasificación contundente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras golear 4-0 a Recoleta en Asunción. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena volvió a imponerse con autoridad luego del 3-1 conseguido en el partido de ida y selló la serie con un global de 7-1.

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El Xeneize afrontó el encuentro sin su capitán Leandro Paredes y con otras bajas importantes, pero eso no impidió que dominara el desarrollo del partido y encontrara rápidamente los caminos para hacer la diferencia.

Boca Juniors fue superior de principio a fin

Los goles del conjunto visitante fueron convertidos por Santiago Ascacibar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco, quienes terminaron de sentenciar una serie que ya había quedado favorable para Boca luego del primer encuentro.

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