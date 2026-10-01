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1 de octubre de 2026 - 12:42
Deportes.

Presentaron el nuevo proyecto de La Bombonera: tendrá capacidad para 80 mil

Boca presentó a sus socios el proyecto para ampliar la Bombonera. Tendrá una cuarta bandeja, nuevos palcos, techo y capacidad para más de 80 mil personas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Así sería el nuevo estadio de Boca. (Foto: Planeta Boca/Web)

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Nueva Bombonera: cuarta bandeja, techo y 80 mil lugares

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La iniciativa fue expuesta ante alrededor de 100 socios durante una charla realizada en el renovado Salón Filiberto, donde se mostraron imágenes y detalles técnicos. Entre las principales modificaciones aparecen una cuarta bandeja, nuevas plateas y palcos, cambios en sectores populares, un techo para las tribunas y una pantalla LED de 360 grados.

Cómo será la ampliación de la Bombonera

Una de las modificaciones más importantes se realizará en el actual sector de palcos. El proyecto propone correr cuatro metros el campo de juego hacia las vías, demoler los palcos existentes y levantar allí una nueva estructura.

Ese sector contará con una platea preferencial, una platea superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos. La capacidad pasaría de aproximadamente 3.000 personas en la actualidad a unas 9.500.

Pero el proyecto no termina allí. Sobre las tres tribunas altas existentes se construirá una cuarta bandeja con siete filas, que permitirá incorporar aproximadamente 6.000 nuevas localidades. La intención es que ese nuevo espacio sea destinado a abonados y que las tres bandejas superiores actuales pasen a ser populares. Ese cambio permitiría sumar otras 12.000 personas a la capacidad del estadio. También se modificaría la pendiente de las tribunas bajas de los sectores norte y sur para incorporar alrededor de 1.500 lugares adicionales en cada una.

Con todas las intervenciones terminadas, Boca proyecta que la Bombonera pueda recibir a más de 80.000 espectadores.

La Bombonera tendrá techo y una pantalla 360°

Otro de los cambios que modificaría considerablemente la imagen del estadio será la incorporación de un techo que cubrirá la parte superior de las tribunas, mientras que el campo de juego permanecerá descubierto.

El proyecto también contempla una pantalla LED de 360 grados, una característica habitual en algunos de los estadios más modernos del mundo.

A esto se sumarán nuevas estructuras de circulación y acceso, pensadas para absorber el aumento de capacidad y mejorar el movimiento de los hinchas dentro del estadio.

Nueva Bombonera: cuarta bandeja, techo y 80 mil lugares

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Una particularidad: el tren pasará debajo de la estructura

Uno de los puntos más llamativos está relacionado con las vías ferroviarias ubicadas junto a la Bombonera.

Boca proyecta construir torres que funcionarán como accesos a la nueva cuarta bandeja y a los sectores inferiores, mientras que el tren continuará circulando por debajo de parte de esa nueva estructura.

Para avanzar con ese sector, el club ya consiguió las aprobaciones de Ferrosur y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Todavía necesita completar la autorización correspondiente de la Dirección General de Interpretación Urbanística porteña.

Boca descartó comprar las propiedades vecinas

El proyecto presentado tiene otra definición importante: no depende de la compra de las casas ubicadas frente al estadio.

La dirigencia analizó la situación de los 48 lotes de ese sector y determinó que 21 están catalogados como inmuebles con valor patrimonial. A esto se suman distintas dificultades legales, entre ellas sucesiones pendientes, conflictos entre herederos y propiedades sin matrícula. Por ese motivo, Boca decidió diseñar la ampliación sin depender de la adquisición de esos terrenos.

El club ya había dado una señal concreta sobre la magnitud del proyecto en junio, cuando aprobó su presupuesto para el ejercicio 2026/27. Allí destinó $19.606,5 millones para la primera etapa del plan integral de ampliación y mejoras de la Bombonera.

El desafío ahora será avanzar con las autorizaciones pendientes y transformar el proyecto presentado a los socios en obras concretas. El objetivo final ya está definido: una Bombonera renovada, en el mismo lugar y con capacidad para más de 80 mil hinchas.

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