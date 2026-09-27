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27 de septiembre de 2026 - 19:16
Deportes.

Épica remontada de Boca ante Racing: perdía 2-0 y lo dio vuelta sobre el final en la Copa Argentina

Con un triplete heroico de Valencia en el segundo tiempo, Boca revirtió un 2-0 en contra y avanzó a semifinales tras un final infartante

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Boca remontó un 2 a 0 adverso y terminó ganando 3 a 2 a Racing

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El encuentro comenzó con intensidad desde los primeros minutos. Racing pegó primero a los 18 minutos de la primera etapa gracias a un sorpresivo gol olímpico de Gastón Lodico, que descolocó a Leandro Brey y puso en ventaja a La Academia. A pesar de los intentos del Xeneize por reaccionar a través de remates de Santiago Flores y aproximaciones de Alan Velasco, el equipo de Avellaneda se fue al descanso al frente por la mínima.

Mazazo en el arranque y la reacción del Xeneize

El inicio del complemento pareció sentenciar la historia rápidamente. Apenas al minuto 2 del segundo tiempo, Adrián "Maravilla" Martínez capitalizó una llegada profunda y amplió la ventaja para Racing marcando el 2 a 0.

Con el marcador adverso y la clasificación escapándose, el técnico de Boca movió el banco de suplentes a los 10 minutos mandando a la cancha a Trejo Valencia y Sebastian Villa. La variante resultó decisiva para cambiar el rumbo del compromiso. A los 27' del segundo tiempo Valencia cazó un balón en el área y anotó el descuento que devolvió la ilusión al conjunto de La Ribera. Sin embargo, a los 35' tan solo ocho minutos después, Valencia firmó su doblete tras empujar un rebote y estampó el 2 a 2 en el marcador.

Triplete de Valencia en el descuento para el triunfo definitivo

Cuando el partido parecía encaminarse inevitablemente hacia la definición por penales tras adicionarse cinco minutos, llegó la jugada cumbre de la noche. En el minuto 50 del segundo tiempo, Valencia volvió a hacerse presente en la red para concretar su hat-trick personal, desatar el delirio Xeneize en Rosario y decretar un histórico 3 a 2 final.

Con este heroico triunfo, Boca Juniors dejó en el camino a un duro rival tras remontar dos goles de desventaja y se metió entre los cuatro mejores del certamen nacional.

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