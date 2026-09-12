Boca Juniors le ganó a Central Córdoba y ya piensa en la revancha con San Pablo

Boca Juniors consiguió una nueva victoria en el Torneo Clausura. Con una formación que tuvo varios suplentes, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero este viernes en La Bombonera, por la novena fecha del campeonato.

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El gran protagonista de la noche fue Ángel Romero , autor de dos goles y una de las figuras del conjunto local. El paraguayo abrió el marcador apenas a los 4 minutos del primer tiempo, luego de una buena combinación ofensiva que terminó con el delantero empujando la pelota al fondo de la red.

Boca no tardó en ampliar la diferencia. A los 10 minutos, Enner Valencia aprovechó una asistencia de Gorosito y marcó el 2-0. De esta manera, el delantero ecuatoriano consiguió su primer gol con la camiseta de Boca .

El Xeneize dominó el encuentro y tuvo varias oportunidades para aumentar la ventaja. En el complemento, nuevamente Romero apareció para marcar el tercero con un remate desde afuera del área que terminó en el ángulo.

Central Córdoba intentó reaccionar y consiguió descontar sobre el final. A los 44 minutos, Martín Cuitiño, que había ingresado desde el banco, marcó el 3-1 definitivo.

Con el triunfo, Boca alcanzó los 14 puntos y se ubica quinto en la Zona A. Además, en la tabla anual suma 44 unidades y continúa en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras pelea por ingresar a la Libertadores 2027.

Boca cambia el chip y piensa en San Pablo

El próximo desafío será por la Copa Sudamericana. Boca visitará a San Pablo el martes a las 21.30 por la revancha de los cuartos de final. En el partido de ida, disputado en La Bombonera, el Xeneize ganó 1-0.

Luego, por el Torneo Clausura, Boca enfrentará a San Lorenzo el domingo 20 de septiembre desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro.