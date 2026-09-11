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11 de septiembre de 2026 - 13:02
Narcotráfico.

Jujuy: dos detenidos por traficar más de 100 kilos de cocaína

Los procedimientos en Jujuy permitieron secuestrar casi $9 millones, armas, municiones, dispositivos electrónicos y documentación vinculada a la causa.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La investigación avanzó a partir del análisis de teléfonos celulares secuestrados durante 2025. El peritaje de esos dispositivos permitió reconstruir contactos, movimientos y posibles responsabilidades vinculadas al cargamento de droga. De acuerdo con la información de la investigación, los efectivos lograron establecer que la cocaína estaría vinculada al encargado de una empresa de transporte ubicada en San Pedro de Jujuy.

También pudieron identificar al hombre que habría actuado como chofer del cargamento y que, según la pesquisa, tenía la función de trasladar la sustancia desde Jujuy hacia Pichanal, en la provincia de Salta.

Cinco allanamientos, dos detenidos y casi $9 millones secuestrados

Con los datos reunidos durante varios meses, la Justicia autorizó cinco allanamientos simultáneos: cuatro en Jujuy y uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los procedimientos permitieron detener a los dos sospechosos que quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la causa.

Durante los operativos fueron secuestrados:

  • Casi 9 millones de pesos en efectivo.
  • Dispositivos electrónicos.
  • Armas de distintos tipos.
  • Municiones y cartuchos de diversos calibres.
  • Documentación considerada de interés para la investigación.

El material incautado será analizado para determinar si existen otras personas vinculadas con la organización y reconstruir con mayor precisión cómo se realizaban los movimientos de la droga. La causa tiene como punto central el traslado de más de 100 kilos de cocaína, cuyo circuito habría involucrado a una empresa de transporte radicada en San Pedro y conexiones con el norte de Salta. La investigación continúa abierta y los dos hombres permanecen acusados dentro de la causa. Será la Justicia la que determine sus responsabilidades.

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