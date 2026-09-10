El rincón de Córdoba que esconde cascadas, arroyos cristalinos y un antiguo pueblo minero

Ubicada en el corazón de Argentina , Córdoba tiene un paisaje variado , desde grandes sierras , extensos valles llenos de vegetación hasta numerosos ambientes acuáticos . Esta riqueza permite pasar de montañas de gran altura a lagunas de agua salada que constituyen escenarios poco habituales. Es un destino ideal para unas escapadas en familia.

País. El pueblo de Tucumán que parece un pueblo de Suiza y sorprende con sus paisajes

En el centro de esta diversidad paisajística se encuentran las Sierras de Córdoba , uno de los principales rasgos geográficos que definen la identidad de la provincia . Este sistema montañoso se organiza, fundamentalmente, en dos grandes conjuntos : las Sierras Chicas y las Sierras Grandes .

En medio de un entorno dominado por relieves montañosos , zonas boscosas y cascadas de gran claridad, se encuentra un destino que todavía permanece fuera de los circuitos más conocidos . Por sus características , resulta una alternativa atractiva para una salida de fin de semana en la que es posible combinar actividades al aire libre con momentos de descanso y contemplación .

Pueblo Escondido se destaca precisamente por esa particular combinación de naturaleza y pasado minero . El antiguo enclave se integra con el paisaje de sierras y da lugar a un escenario singular , donde las huellas de la actividad minera conviven con el entorno natural y convierten al lugar en uno de los sitios más llamativos de Córdoba .

En la zona de Córdoba próxima a la frontera con San Luis se encuentra un sitio que propone una experiencia alejada de los destinos más convencionales. El entorno está marcado por grandes sierras, abundante flora propia de la región y cursos de agua transparente, un escenario que ofrece las condiciones ideales para organizar una salida de aventura y compartirla con familiares o amigos.

El lugar reúne distintos puntos de interés y propuestas para quienes buscan conocer sus paisajes y su historia. A continuación, repasamos cuáles son sus principales atractivos y qué características tiene cada uno.

Cómo es el pueblo de Córdoba que combina todo tipo de atractivos

En plena zona serrana de los Comechingones, justo en el sector donde se encuentran las provincias de Córdoba y San Luis, permanece Pueblo Escondido, un antiguo complejo vinculado a la actividad minera que quedó en desuso hace décadas.

Con el tiempo, el lugar adquirió una nueva función como refugio de montaña y se transformó en un atractivo turístico que reúne vestigios de su pasado, propuestas de aventura y un entorno natural dominado por imponentes paisajes serranos.

El origen de este enclave se remonta a los últimos años del siglo XIX, cuando comenzó a desarrollarse allí una explotación dedicada a obtener wolframio o tungsteno. Por su importancia estratégica, este mineral era empleado en la industria armamentística y tuvo especial relevancia durante las dos guerras mundiales.

Durante su período de mayor actividad, el asentamiento llegó a reunir a más de 400 trabajadores vinculados a la minería y desarrolló una infraestructura propia que incluía servicios como un hospital, una oficina de correos, comedores y diferentes instalaciones destinadas a la generación de energía. Sin embargo, el descenso en el valor comercial del mineral provocó el declive de la explotación, que terminó cerrando sus puertas de manera definitiva en 1969.

Llegar hasta Pueblo Escondido no es simplemente un traslado, sino una experiencia que forma parte del atractivo del destino. El recorrido comienza en Puesto El Tono, desde donde se puede avanzar por distintas huellas y caminos serranos hasta alcanzar el antiguo asentamiento. En el trayecto aparece el Salto del Tigre, una espectacular caída de agua considerada entre las más destacadas de la provincia de Córdoba.

Sin embargo, el interés de este recorrido no se encuentra únicamente en los paisajes que lo rodean. Tanto el pueblo como el camino que lleva hasta él conservan las huellas de un pasado marcado por la actividad minera y una historia que todavía forma parte de la identidad del lugar.

Durante los años veinte, este enclave comenzó a funcionar como un asentamiento destinado a los trabajadores de la actividad minera. Aunque el paso del tiempo modificó buena parte del lugar, todavía pueden observarse vestigios de las explotaciones originales y diversas estructuras de metal que permanecen en el paisaje serrano.

Estos elementos no son únicamente parte del escenario actual: también permiten reconstruir el pasado de la zona y recordar la labor que realizaron cientos de trabajadores. Durante aquella época, los mineros se internaban en las sierras para extraer tungsteno de los yacimientos ubicados en este sector montañoso.

Propuesta de aventura: El lugar ofrece un escenario especialmente atractivo para quienes disfrutan de las actividades al aire libre. Entre las alternativas se encuentran las caminatas de trekking, los recorridos en bicicleta por terrenos montañosos y las excursiones en vehículos 4x4.

Paisaje: El refugio se encuentra en las proximidades del Cerro Áspero, en un sector caracterizado por sus quebradas y por la unión de tres cursos de agua. Estos arroyos dan origen a distintas pozas naturales de aguas transparentes, que completan el atractivo del entorno.

Infraestructura: Quienes llegan actualmente pueden encontrar diferentes comodidades para pasar el día o permanecer en el lugar. El refugio dispone de un área destinada a acampar, habitaciones compartidas conocidas como “dormis”, sanitarios y un restaurante donde es posible recuperar energías con una comida después de realizar las excursiones.